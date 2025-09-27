La DO Arribes encara la recta final de una vendimia "muy sana" y sin lluvia en el arribanzo zamorano

Hay que echar la vista muy atrás para recordar una vendimia sin lluvia, puede que veinte años. Tal "excepcionalidad" favorece la recolección de la uva que esta campaña ha podido ser continua, sin las interrupciones y trastornos que ocasiona el agua. "Normalmente el puente del Pilar era el momento álgido de la vendimia, pero cada año se va adelantando un poco más y éste, salvo algún caso puntual, estará concluida antes de octubre" vaticina Carlos Capilla, técnico de la DO Arribes.

Este territorio de amplia tradición vitivinícola, compartido por las provincias de Zamora y Salamanca en los Arribes del Duero, afronta la recta final de la vendimia, incluso ya finalizada en más de la mitad de las bodegas de la parte zamorana. Comenzó el 18 de agosto, antes que en Salamanca, en contra de lo habitual. "Al final tienes que ir a buenas acideces, grados alcohólicos posiblemente un poco más bajos y por eso se adelanta" precisa Carlos Capilla sobre uno de los momentos álgidos de esta Denominación que cuenta en su conjunto con 305 hectáreas de producción y 21 bodegas inscritas, quince de ellas en la provincia de Zamora. Mantiene además un crecimiento sostenido con la incorporación de dos nuevas bodegas este año.

Recolección de uva en Hacienda Zorita / I. G.

A falta de un balance final, la vendimia apunta maneras, rondando el millón de kilos que presentan un "fruto fantástico, mucha sanidad, calidad y buena producción; en general las bodegas están cogiendo algo más de uva que el año pasado" apunta el técnico de la DO con los primeros datos en la mano. "Ha venido una primavera muy buena, también el inicio del verano; si quitamos los 20 días de agosto tan duros de calor, ha sido un año climatológicamente perfecto y sin problemas de plagas y enfermedades. El de Arribes es un viñedo muy aislado, muy resistente y muy viejo que aguanta muy bien las enfermedades".

Pocos como el fermosellano Manuel López Seisdedos para acreditar la aptitud del terreno y el clima para el cultivo de la vid en este accidentado relieve de la comarca sayaguesa. Después de 40 años trabajando la viña, es el último viticultor de los Arribes zamoranos que proporciona uva a bodegas de la DO, especialmente variedades autóctonas minoritarias como Puesta en Cruz en blanco y la tinta de Juan García o Bruñal, tan codiciadas por muchos bodegueros que se establecen atraídos por la rareza. "Antes todas las parcelas las tenía de tempranillo, pero ya no la quieren tanto, buscan variedades más exclusivas" certifica Manuel, a la vez que destaca la "buena calidad" del fruto en la presente campaña.

El viticultor Manuel López Seisdedos / I. G.

"Este terreno es especial para viñedo y olivos porque es arenoso, muy ácido, con mucho granito y poco fondo de suelo. A la viña se le echa un complemento de abono orgánico y nada más" argumenta el experimentado agricultor, apesadumbrado de que sea el último de la familia. "Los hijos ya no quieren trabajos tan sacrificados y con las administraciones atornillando cada vez más".

Josep Zafra es uno de los elaboradores de vino que se surte de la uva "exclusiva" cultivada por el veterano viticultor fermosellano. Atraído por "el encanto de esta zona" que descubrió durante un viaje de desconexión junto a su mujer, este bodeguero catalán recaló en Fermoselle buscando "otra forma de elaborar, con variedades que están en peligro de extinción".

La enóloga Alma García en la mesa de selección / I. G.

Uvas tan desconocidas para el consumidor que más de uno le ha llegado a Josep a su bodega "preguntándome si soy el señor Juan García". "¡Nooo… esa es la variedad!". La anécdota describe bien la singularidad de una Denominación de Origen, cuyas uvas autóctonas son todo un reclamo para elaboradores seducidos por lo diferente. "Ser pequeño y optar por variedades minoritarias y olvidadas es muy complicado. No tener nombre, más complicado todavía. Es el reto que hemos asumido mi familia y yo, y estamos convencidos de que más tarde o temprano este esfuerzo llegará a ser reconocido" argumenta Josep Zafra ocupado estos días en las tareas de a vendimia en la bodega Quinta de Mil nacida hace cuatro años. "Creo que va a ser una buena añada" vaticina este bodeguero vinculado a la industria catalana.

Josep Zafra en su bodega de Fermoselle / I. G.

Josep se siente un autodidacta con las ideas muy claras. Autenticidad y descripción del trabajo son las premisas que mueven su filosofía del vino. "El precio tiene que ser lo último. Escucha, prueba y después eliges" receta quien además de recuperar variedades olvidadas, utiliza métodos de elaboración tradicionales como las ánforas de barro que, gracias a sus movimientos circulares, "favorecen una crianza donde la variedad expresa todo lo que lleva".

Sostiene Josep que todo forma parte de "un proceso de acierto-error" que en esta cuarta vendimia "me está reafirmando en que tenemos que dar información al público y éste después decidirá. Estamos en ese trabajo, que no es fácil. Mis amigos me dicen que estoy loco, pero es mi elección y creo en ella".

Carlos Capilla y Rocío Carrascal, director técnico y secretaria de la DO Arribes / I. G.

Las modestas elaboraciones de pequeñas bodegas conviven en la DO Arribes con apuestas más ambiciosas como la de Hacienda Zorita, la industria más grande adherida a la marca de calidad, donde están en plena vendimia. Su enóloga, Alma García, confirma la "muy buena" calidad de la uva.

"Vamos recogiendo poco a poco porque hay mucha diferencia de madurez entre unas variedades y otras". Un proceso que esta marca, en manos de un nuevo propietario, realiza a mano y mecanizado, en el caso de tempranillo, con máquinas de última generación que llevan una mesa de selección incorporada que no deja pasar la madera; "es muy importante para lograr unos vinos de calidad".

La ausencia de lluvia es otro factor que está favoreciendo la recolección en este territorio del arribanzo donde, por fortuna, no se ha conocido enfermedad alguna, a diferencia de otras Denominaciones. "Creo que será un buen año" certifica Alma García en consonancia con el sentir general de los bodegueros de Arribes.