Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos

Empezó sin nada y levantó un imperio. Llegó a Madrid con las manos vacías tras haber pasado su infancia labrando con dos vacas en Moreruela de los Infanzones, y con mucho esfuerzo y sabiduría se convirtió en un magnate de la construcción. «Por sus frutos lo conoceréis», dice el Evangelio, pero los buenos frutos que en verdad demuestran lo que ha cultivado Enrique Prieto Nieto durante su larguísima vida no son las propiedades ni el dinero que tiene, sino el enorme cariño de sus familiares y amigos que se ha ganado con sus buenas acciones y su carácter cercano y agradable. Congregó a más de cien personas de Madrid y Zamora para celebrar su 96 cumpleaños en su pueblo natal, la mejor muestra de la calidad humana de este hombre hecho a sí mismo.

Enrique Prieto Nieto pasea por el salón del brazo de su hija, María José Prieto. / A. B.

En el convite celebrado en el salón multiusos de Moreruela de los Infanzones ocuparon un lugar destacado junto al cumpleañero el presidente de CEOE-Cepyme Zamora, José María Esbec, el presidente del Colegio de Arquitectos de Zamora, José Luis Santos "Jota", y dos concejales del equipo de gobierno de Villaviciosa de Odón (Madrid). También asistieron numerosos vecinos de Moreruela –como la cantante Rosi Crespo que le dedicó una copla– y de pueblos limítrofes, y no faltó una nutrida representación de la Asociación de Campaneros de Zamora con su presidente Antonio Ballesteros a la cabeza. Y es que Enrique Prieto en su infancia fue monaguillo en Moreruela y aprendió el ancestral lenguaje de las campanas que hoy en día preserva y difunde esta organización, en la que el cumpleañero ocupa el cargo honorífico de «Campanero Mayor» por ser el miembro más longevo del grupo.

Enrique Prieto, en el centro, rodeado de sus compañeros de la Asociación de Campaneros de Zamora. / A. B.

Pero, sin duda, para don Enrique las invitadas más importantes eran su hija María José Prieto Catalán y su nieta Diana, con la que se animó a bailar un pasodoble cantado a capela por Teresa Conde, de Torres del Carrizal. Durante el discurso de agradecimiento,el cumpleañero lamentó la ausencia de su mujer María del Carmen Catalán, tristemente fallecida, y de su hijo Enrique Prieto Catalán, que por motivos de trabajo se halla en Arabia Saudi, pero que participó del regalo que le hizo la familia: un espaldarzo a "Conservas Enrique Prieto Nieto", que el propio nonagenario hace con los tomates, pimientos e higos de su huerto en Moreruela, para consumo propio, con una nueva etiqueta diseñada por su hijo y una máquina para preparar las elaboraciones con mayor rapidez y facilidad.

Enrique Prieto Nieto recibe un regalo de su familia. / A. B.

Un día que Enrique Prieto Nieto recordará durante todos los años que le queden, que ojalá sean muchos.

Algunos apuntes sonbre la (larga) vida de Enrique Prieto Nieto -Nació en Moreruela de los Infanzones el día de San Miguel de 1929. Cumplirá los 96 años el próximo lunes 29 de septiembre. -De niño fue el monaguillo y campanero de la parroquia de San Pedro, en su pueblo natal. -Vivió en Moreruela de los Infanzones hasta los 31 años. -Cuando llegó a Madrid empezó poniendo ladrillos con sus propias manos, prontó pasó a construir sus propias promociones de viviendas. -Vendió su primer edificio a 200.000 pesetas cada apartamento. -Fue vicepresidente de la Casa de Zamora en Madrid. -Ha visitado 36 países diferentes con su mujer y sus hijos. -En 1990 pagó de su propio bolsillo una campana nueva para la iglesia de Moreruela de los Infanzones. -En 2002 su mujer María del Carmen y Enrique costearon el Monumento al Agricultor y al Pastor que preside una plaza en Moreruela. -En 2023 fue candidato a la Alcaldía de su pueblo. -Está construyendo un museo en unos salones contiguos a su casa en Moreruela. -Ha diseñado una ruta cultural para fomentar el turismo en Moreruela de los Infanzones y otros pueblos de la zona, pero necesita apoyo institucional.