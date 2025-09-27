Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tierra del Pan

Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos

Un centenar de invitados de Madrid y Zamora acompañan en su natalicio al empresario, que salió sin nada de su pueblo a los 31 años y levantó un imperio de la construcción

Enrique Prieto nieto sopla las velas en la celebración de su 96 cumpleaños. Junto a él, el presidente de CEOE-Cepyme Zamora, José María Esbec.

Enrique Prieto nieto sopla las velas en la celebración de su 96 cumpleaños. Junto a él, el presidente de CEOE-Cepyme Zamora, José María Esbec. / A. B.

Alejandro Bermúdez

Empezó sin nada y levantó un imperio. Llegó a Madrid con las manos vacías tras haber pasado su infancia labrando con dos vacas en Moreruela de los Infanzones, y con mucho esfuerzo y sabiduría se convirtió en un magnate de la construcción. «Por sus frutos lo conoceréis», dice el Evangelio, pero los buenos frutos que en verdad demuestran lo que ha cultivado Enrique Prieto Nieto durante su larguísima vida no son las propiedades ni el dinero que tiene, sino el enorme cariño de sus familiares y amigos que se ha ganado con sus buenas acciones y su carácter cercano y agradable. Congregó a más de cien personas de Madrid y Zamora para celebrar su 96 cumpleaños en su pueblo natal, la mejor muestra de la calidad humana de este hombre hecho a sí mismo.

Enrique Prieto Nieto pasea por el salón del brazo de su hija, María José Prieto.

Enrique Prieto Nieto pasea por el salón del brazo de su hija, María José Prieto. / A. B.

En el convite celebrado en el salón multiusos de Moreruela de los Infanzones ocuparon un lugar destacado junto al cumpleañero el presidente de CEOE-Cepyme Zamora, José María Esbec, el presidente del Colegio de Arquitectos de Zamora, José Luis Santos "Jota", y dos concejales del equipo de gobierno de Villaviciosa de Odón (Madrid). También asistieron numerosos vecinos de Moreruela –como la cantante Rosi Crespo que le dedicó una copla– y de pueblos limítrofes, y no faltó una nutrida representación de la Asociación de Campaneros de Zamora con su presidente Antonio Ballesteros a la cabeza. Y es que Enrique Prieto en su infancia fue monaguillo en Moreruela y aprendió el ancestral lenguaje de las campanas que hoy en día preserva y difunde esta organización, en la que el cumpleañero ocupa el cargo honorífico de «Campanero Mayor» por ser el miembro más longevo del grupo.

Enrique Prieto, en el centro, rodeado de sus compañeros de la Asociación de Campaneros de Zamora.

Enrique Prieto, en el centro, rodeado de sus compañeros de la Asociación de Campaneros de Zamora. / A. B.

Pero, sin duda, para don Enrique las invitadas más importantes eran su hija María José Prieto Catalán y su nieta Diana, con la que se animó a bailar un pasodoble cantado a capela por Teresa Conde, de Torres del Carrizal. Durante el discurso de agradecimiento,el cumpleañero lamentó la ausencia de su mujer María del Carmen Catalán, tristemente fallecida, y de su hijo Enrique Prieto Catalán, que por motivos de trabajo se halla en Arabia Saudi, pero que participó del regalo que le hizo la familia: un espaldarzo a "Conservas Enrique Prieto Nieto", que el propio nonagenario hace con los tomates, pimientos e higos de su huerto en Moreruela, para consumo propio, con una nueva etiqueta diseñada por su hijo y una máquina para preparar las elaboraciones con mayor rapidez y facilidad.

Noticias relacionadas y más

Enrique Prieto Nieto recibe un regalo de su familia.

Enrique Prieto Nieto recibe un regalo de su familia. / A. B.

Un día que Enrique Prieto Nieto recordará durante todos los años que le queden, que ojalá sean muchos.

Algunos apuntes sonbre la (larga) vida de Enrique Prieto Nieto

-Nació en Moreruela de los Infanzones el día de San Miguel de 1929. Cumplirá los 96 años el próximo lunes 29 de septiembre.

-De niño fue el monaguillo y campanero de la parroquia de San Pedro, en su pueblo natal.

-Vivió en Moreruela de los Infanzones hasta los 31 años.

-Cuando llegó a Madrid empezó poniendo ladrillos con sus propias manos, prontó pasó a construir sus propias promociones de viviendas.

-Vendió su primer edificio a 200.000 pesetas cada apartamento.

-Fue vicepresidente de la Casa de Zamora en Madrid.

-Ha visitado 36 países diferentes con su mujer y sus hijos.

-En 1990 pagó de su propio bolsillo una campana nueva para la iglesia de Moreruela de los Infanzones.

-En 2002 su mujer María del Carmen y Enrique costearon el Monumento al Agricultor y al Pastor que preside una plaza en Moreruela.

-En 2023 fue candidato a la Alcaldía de su pueblo.

-Está construyendo un museo en unos salones contiguos a su casa en Moreruela.

-Ha diseñado una ruta cultural para fomentar el turismo en Moreruela de los Infanzones y otros pueblos de la zona, pero necesita apoyo institucional.

Salón multiusos de Moreruela de los Infanzones durante la celebración del cumpleaños de Enrique Prieto Nieto.

Salón multiusos de Moreruela de los Infanzones durante la celebración del cumpleaños de Enrique Prieto Nieto. / A. B.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
  2. Localizan sin vida al hombre de 80 años desaparecido este martes en Tábara
  3. Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
  4. Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
  5. Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora
  6. Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
  7. Vuelve a oler a pan reciente en Moralina de Sayago
  8. Las últimas voces del ovino en Zamora: el ocaso de un oficio

Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos

Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos

Las mascaradas que traen la lluvia a Zamora: un desfile de récord para celebrar la fortaleza de esas tradiciones

Las mascaradas que traen la lluvia a Zamora: un desfile de récord para celebrar la fortaleza de esas tradiciones

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE: "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos"

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE: "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos"

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE arrebatadas a Sanabria

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE arrebatadas a Sanabria

Tabareses por la sanidad denuncian el caso de un paciente que paga las consecuencias de no tener especialista en maxilofacial en Zamora

Tabareses por la sanidad denuncian el caso de un paciente que paga las consecuencias de no tener especialista en maxilofacial en Zamora

Solidaridad de los sayagueses que reivindican la sanidad con los zamoranos que piden en Madrid paradas de tren en Sanabria

Solidaridad de los sayagueses que reivindican la sanidad con los zamoranos que piden en Madrid paradas de tren en Sanabria

La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones

La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones

La mujer desaparecida en Carbajales de Alba, hallada con vida durante la madrugada

La mujer desaparecida en Carbajales de Alba, hallada con vida durante la madrugada
Tracking Pixel Contents