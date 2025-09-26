Dos personas heridas tras un accidente en la A-52 en Zamora

Pasadas las tres de la tarde de este viernes, dos personas han resultado heridas tras la salida de vía del coche en el que viajaban por la A-52, en la provincia de Zamora. El accidente de tráfico se ha producido en el kilómetro 67, a la altura de Cernadilla, en sentido Benavente.

Según el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, las dos personas que han resultado heridas estaban conscientes tras el impacto y en principio sus heridas eran de carácter leve. Un hombre sangraba por la nariz y la mujer se quejaba de un golpe en el brazo. Agentes de la Guardia civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl se han trasladado hasta el lugar de los hechos.