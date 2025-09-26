Dos personas heridas tras un accidente en la A-52 en Zamora
El incidente se ha producido pasadas las tres de la tarde
A. A.
Pasadas las tres de la tarde de este viernes, dos personas han resultado heridas tras la salida de vía del coche en el que viajaban por la A-52, en la provincia de Zamora. El accidente de tráfico se ha producido en el kilómetro 67, a la altura de Cernadilla, en sentido Benavente.
Según el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, las dos personas que han resultado heridas estaban conscientes tras el impacto y en principio sus heridas eran de carácter leve. Un hombre sangraba por la nariz y la mujer se quejaba de un golpe en el brazo. Agentes de la Guardia civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl se han trasladado hasta el lugar de los hechos.
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- Localizan sin vida al hombre de 80 años desaparecido este martes en Tábara
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora
- Un vecino halla a la mujer desaparecida en Zamora
- Vuelve a oler a pan reciente en Moralina de Sayago
- Las últimas voces del ovino en Zamora: el ocaso de un oficio
- Un pequeño municipio zamorano saca a concurso la gestión de su único bar