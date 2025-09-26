"Fermoselle Villa del Vino", dos años de trabajo que llegan a Zamora

Dos años de trabajo ven la luz con la publicación del libro "Fermoselle Villa del Vino: Una aproximación histórica, geográfica y cultural a su mundo vitivinícola" que ayer se presentaba en el Campus Viriato de Zamora. Un proyecto "fructífero" atendiendo a las investigaciones que recoge.

Las editoras de libro, Almudena Navarro y Ana Belén López, reconocían que "libros sobre Fermoselle ha habido muchos", si bien no daban respuesta a las preguntas formuladas en torno a la historia de las bodegas. Fue ese el germen de un proyecto impulsado por la AECT Duero-Douro y Ediciones Universidad de Salamanca.

¿Cuántas bodegas hay en Fermoselle?, ¿de qué época son?, ¿qué problemas tuvo en el pasado y a qué se tiene que enfrentar en el futuro?, son algunas de las cuestiones a las que este libro trata de dar respuesta, planteado como un manual que "todo aquel que quiera conocer de verdad Fermoselle debería leer", añadía Navarro en su calidad de historiadora y técnico de Turismo.

El libro arranca con una aproximación geográfica de Fermoselle donde poéticamente "se abrazan los ríos Duero y Tormes" como contextualización de un enclave "singular" tanto a nivel paisajístico como de sus propios vinos.

Para la elaboración de cada uno de los capítulos se ha contado con investigadores expertos de las Universidades de Salamanca, Valladolid y Wisconsin. José Manuel Llorente Pinto, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, Eugenio Baraja Rodríguez, Féliz Jové Sandoval, Eduardo Velasco Merino, Jesús Jambrina Pérez, Almudena Navarro Zamora, José Luis Sánchez Hernández, Marta Potente Castro, Pilar Vega Pindado y Ana Belén López Tárraga, son los autores que han contribuido.

El prólogo ha sido realizado por Javier Pérez Andrés, y el epílogo ha sido escrito por el director general de la AECT Duero-Douro, José Luis Pascual Criado.