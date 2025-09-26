El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba recibe 107.500 euros de los ingresos patrimoniales

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Gallegos del Campo, Riomanzanas, Flechas, Moldones y Villarino de Manzanas) cuenta este año con un presupuesto de 419.400 euros en ingresos y 400.000 en gastos, con el principal objetivo del mantenimiento y la mejora de las infraestructuras básicas y de los servicios públicos con vistas a favorecer una calidad de vida lo más digna posible a los vecinos de los siete pueblos.

Así lo aprobó en pleno la Corporación Municipal, por unanimidad de los ediles asistentes, a propuesta de la alcaldesa popular Lucía Codesal Villota.

Figueruela de Arriba es el único de los 31 ayuntamientos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba donde las arcas municipales recibirán este año su mayor inyección económica de los ingresos patrimoniales, concretamente 107.500 euros, gracias a ser propietario de numerosos Montes de Utilidad Pública repoblados con pinos en el pasado siglo XX.

La segunda partida económica más importante, con 105.000 euros, es la de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas tales como la Diputación Provincial de Zamora, Junta de Castilla y León y Estado. El Consistorio recaudará de impuestos un total de 92.500 euros, de los cuales 86.500 corresponden a los directos y 6.000 a los indirectos. Las transferencias de capital dejarán 69.000 euros y a los que habrá que sumar otros 45.000 de las tasas.

En gastos, los bienes corrientes y servicios se llevarán la palma con 225.000 euros, seguida de la partida destinada a personal que suma 101.000 euros. La secretaría e intervención se mantiene desde hace ya muchos años en agrupación con el vecino municipio de Mahíde con vistas a reducir los costes. Las transferencias corrientes ascenderán a 27.000 euros. En este sentido el municipio recibe la prestación de la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste".

Según los datos ofrecidos por la propia alcaldesa en el presupuesto de este ejercicio se ha elevado en torno a un 2% con respecto al año pasado y "los avances de la liquidación de presupuesto se pasa de remanente de tesorería de 80.000 a 106.000 euros, por lo que se hará de manera continuista el tratamiento de gastos-ingresos".

Por otra parte, la Corporación Municipal dio luz verde a la nueva ordenanza municipal "Jornada de Trabajo" tras plantear la alcaldesa Lucía Codesal Villota que la ley indica que se debe fichar electrónicamente o apuntar en hojas indicando el horario de salida y entrada: "Por lo tanto, es necesario indicar a los trabajadores del Ayuntamiento (de Figueruela de Arriba), la necesidad de rellenar dichas plantillas para su control de la jornada de trabajo y poder cumplir las obligaciones que tiene el Ayuntamiento de custodia y control del horario de los trabajadores".

Se justifica la ordenanza "en orden a garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación administrativa o laboral que vincula a los empleados públicos con la Administración y para garantizar que cada uno preste los servicios para los que ha sido contratado y conforme a los cuales se les retribuye el horario completo, se hace necesario establecer los correspondientes procedimientos de control de presencia personal".

Cualquier ausencia que no haya sido razonada o justificada debidamente será tratada como ausencia injustificada y generará saldo negativo, pudiendo ser sancionado disciplinariamente a través del correspondiente procedimiento. El exceso de tiempo realizado por razones del servicio, en el supuesto de que se opte por su compensación, solo podrá ser compensado con permiso por días completos, nunca económicamente.

Figueruela de Arriba es el municipio de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba más afectado por la despoblación rural galopante originada por el éxodo iniciado en los años sesenta del pasado siglo XX hasta tocar fondo con solo 318 habitantes (162 hombres y 156 mujeres) frente a los 1.742 residentes que había en los siete pueblos justo al finalizar la Guerra Civil.

Es tierra de emigración y muestra de ello son los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que sitúan su población estacional, principalmente en verano, en alrededor de 1.500 personas. Solo en el extranjero hay residiendo 185 personas mayores de 18 años nacidas en sus pueblos.

La media de edad de sus habitantes se sitúa ya en los 67,80 años y de hecho el 62,2% de la población es de la tercera edad, mayores de 65 años (183), de los cuales 103 son octogenarios y nonagenarios. Su densidad de población es la más baja de "La Raya" de España y Portugal con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. En 1940 los siete pueblos una densidad de 11,4 cuando batía su récord poblacional con 1742 habitantes.

Bien es verdad que la población es baja, pero también hay que tener en cuenta que a ello se suma que Figueruela de Arriba tiene el término con mayor superficie geográfica de la comarca con 153 kilómetros cuadrados.