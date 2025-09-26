Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: "Te dan ganas de dejarlo todo"

"No hay quien tenga un negocio en este pueblo. Es alucinante. Te dan ganas de dejarlo todo". Santa Clara de Avedillo se mueve entre la resignación de sus vecinos y la indignación de los empresarios tras dos años sin señal móvil.

La esperanza, desde febrero de 2024 se depositaba sobre la estructura instalada en el camino de Corrales que prevé devolver la cobertura móvil al municipio. "De eso hace más de año y medio", recuerda Jenaro Leal que califica de "despropósito" las continuas prórrogas que se traducen en riesgos para la población más vulnerable y continuas trabas para los titulares de negocios.

El lamento de este joven agricultor es la tónica en un municipio que se queja porque "no se puede tener ni un triste negocio". La ausencia de señal móvil complica también la llegada de personas que podrían asentarse gracias al teletrabajo, pero que desisten porque "si salen de su casa se enfrentan a una desconexión absoluta. En pleno siglo XXI no se puede vivir sin cobertura".

Hasta 2023, el repetidor situado en pleno casco urbano aseguraba una señal mínima –pese a los continuos cortes e incidencias–, pero es que "ahora no hay nada de nada. Llevamos con esta situación toda la vida". Advierte Jenaro que la conexión es un derecho reconocido y, con todo, no hace más que negárseles. Lo dice mientras "el contador sigue tirado en el suelo y los cables sin enganchar". Y añade, para rematar, el abandono de antiguos cables de telefonía que cuelgan por las fachadas de las viviendas y calles tras llevarse el cobre.

"No se puede vivir así". Para esta llamada, como para cualquier consulta administrativa, trámite que requiera recibir un SMS de confirmación o, simplemente para comunicarse con los proveedores, Jenaro debe aventurarse a salir del casco urbano. "Generamos actividad económica y, pese a ello, parece que no importamos. Es una situación sangrante". Cada llamada perdida se traduce en pérdida de tiempo y de dinero para los profesionales que han apostado por quedarse en el pueblo.

Entre la población más longeva, la única opción reside en el teléfono fijo dejándolos "desamparados" si ponen un pie en la calle "con el lógico riesgo que entraña que alguien se caiga y se quede ahí tirado hasta que pase alguien", algo que "ya ha ocurrido", advierte. Y con ello la consecuente preocupación de los familiares que residen fuera es continua.

Telefónica pone fecha

En declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Telefónica ha confirmado su previsión de la nueva antena instalada en Santa Clara de Avedillo esté operativa "a lo largo del mes de octubre o noviembre como máximo". La compañía encargada de la puesta en funcionamiento de la nueva antena incide en la complejidad que ha entrañado el proyecto "en todos sus hitos, y también en la preparación del portador de fibra óptica con permisos oficiales de diversa índole". La estructura comenzó a instalarse a inicios del año 2024.