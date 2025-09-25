El Penitente de Ricardo Flecha recupera su blancura para la Semana Santa de Bercianos

El monumento al Penitente de Bercianos de Aliste, magnífica obra del añorado y querido imaginero y escultor zamorano Ricardo Flecha Barrio, ya fallecido, ha vuelto a recuperar su reluciente blanco sobresaliendo su figura desde la Peña de los Ojos, justo antes de llegar a la Fuente del Cura, en el Camino del Calvario por donde volverán a discurrir las procesiones de La Carrera y del Santo Entierro en las tardes de Jueves Santo y Viernes Santo de 2026.

La Semana Santa de Bercianos de Aliste es una de las más peculiares del orbe cristiano, tanto a nivel de patrimonio material como inmaterial, siendo declarada por la Junta de Castilla y León el día 10 de mayo de 2014 como BIC (Bien de Interés Cultural), distintivo que se unía al logrado en 2012 como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Dos miembros del Cabildo de la Hermandad Penitencial de Santo Entierro de Bercianos de Aliste, su presidente Juan Lorenzo Blanco y su vicepresidente Esteban Santiago Martín, ha sido los encargados de devolver su color original a un monumento que había ido cambiando el blanco por el negro a causa de las inclemencias atmosféricas.

Pintado del Penitente de Ricardo Flecha / Ch. S.

Ricardo Flecha Barrio, un enamorado de la Semana Santa de Bercianos de Aliste a la que solía acudir casi todos los años, eligió como figura para rendir homenaje a todos los miembros de la cofradía a la ancestral imagen del ancestral penitente.

La figura representa a un hermano desfilando en el Santo Entierro en la tarde de Viernes Santo con su túnica y el hacha en la mano desfilando en el Santo Entierro. Aunque en un principio se encargó a un fundidor de Medina del Campo en Valladolid, finalmente por su complejidad se fundió en Madrid, a donde Ricardo Flecha se desplazó varias veces para cuidar hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo que el hacha quedara en su posición natural y tradicional caída hacia adelante.

El Cofrade ha de ser pintado cada cierto tiempo. De hecho, ya fue pintado una vez y en aquella ocasión se encargó de ello su propio autor. Al fallecer Ricardo Flecha Barrio la Hermandad Penitencial que ha asumido directamente dicha tarea que en esta ocasión ha realizado altruistamente su presidente Juan Lorenzo Blanco ya jubilado y si vicepresidente Esteban Santiago Martín, aprovechando sus vacaciones, ya que durante el resto del año vive y trabaja en Madrid.

Imagen del Penitente durante el proceso de pintura / Ch. S.

La cofradía del Santo Entierro mantuvo abierto al público durante los meses de julio y agosto el Museo y Centro de Interpretación de la Semana Santa gracias al convenio que cada año la Asociación Cultural San Mamés firma con el Patronato de Turismo de la Diputación para la contratación de dos personas para su apertura, una cada mes.

Así mismo, en este caso mediante convenio entre la Diócesis de Zamora y la Junta se mantuvo abierta la iglesia parroquial de San Mamés.

La Hermandad Penitencial cuenta en la actualidad con 209 cofrades que se incrementarán con vistas a la próxima Semana Santa ya que tienen “Pedida Cofradía” (petición de entrada) seis personas las cuales juraran la entrada tras la Misa de la Cena del Señor y La Carrera de Jueves Santo cuando procesionará, pero en este caso con la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto. Al día siguiente en el Santo entierro de Viernes Santo ya lo podrán hacer con la túnica blanca.

Las nuevas generaciones se están implicando mucho y de hecho cinco de los seis que han pedido cofradía son jóvenes: para entrar hay que tener cumplidos los veinte años.

Juan Lorenzo Blanco, presidente del Santo Entierro, muestra el interés del pueblo en mantener sus tradiciones y sus valores humanos y religiosos: "Para Bercianos y los que aquí nacimos y vivimos la Semana Santa es parte vital en nuestra historia, unas costumbres que heredamos de nuestros padres y madres siendo niños y cuando ya somos mayores las trasmitimos a nuestros hijos y nietos. El monumento al Cofrade es un reconocimiento es un homenaje los 365 días del año tanto a los que vivimos como a los que nos precedieron y creemos que es justo cuidarlo. Está a la intemperie en un lugar donde le da mucho el viento y el agua haciendo que pierda su color blanco, pero aquí estamos nosotros para devolvérselo con nuestras propias manos".

Entre los proyectos de futuro, a corto y medio plazo, está el de restaurar y recuperar la antigua Casa del Cura, comprada al Obispado, que pasara a prestar sus servicios a la cofradía del Santo Entierro.