Moraleja del Vino une letras, música y sabores en la Fiesta de la Vendimia

Letras, música y sabores se funden en la programación de la tradicional Fiesta de la Vendimia de Moraleja que pretende ensalzar la riqueza en torno al vino producido en la Tierra del Vino. Desde hoy y hasta el sábado 27 de septiembre, el municipio acogerá las más diversas actividades siempre con la recogida de la uva como referente.

La sala Justa Freire acogerá el concierto de canciones populares a cargo del coro interparroquial "Buena Gente" a partir de las 20 horas.

El viernes, el municipio acogerá una velada que unirá literatura y vino. Bajo el título "Letras y sabores de vendimia", la Bodega Jarreño acogerá la presentación del libro de Eladio Riesco "El vino una ensalada de polifelones", seguido de una experiencia sensorial de la mano de la Ruta del Vino de Zamora. La actividad será gratuita, si bien requiere inscripción previa en el Ayuntamiento al contar con plazas limitadas.

La tradicional pisada de uvas en la Plaza volverá a congregar a pequeños y mayores en torno a los barreños y las uvas donadas por la Bodega Jarreño a partir de las 13 horas, si bien desde el mediodía se dará por inaugurado el mercado en un año marcado por la participación récord con un total de 34 puestos.

La fiesta concluirá con un taller familiar de manualidades (previa inscripción por un coste de un euro) a las 18:30 horas y con una cena de convivencia a base de ternera guisada con patatas a partir de las 20:30 horas. Los tickets tendrán un coste de 5 euros y será necesario efectuar el pago e inscripción igualmente hasta mañana a las 14:30 horas.