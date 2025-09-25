Un incendio en San Martín del Terroso pone de nuevo a Sanabria en alerta

Con el mes de septiembre llegando a su fin, los incendios no dejan de incomodar en el día a día de los zamoranos, en especial de aquellos que viven en zonas rurales. Según ha informado la Junta de Castilla y León a través de INFORCYL, un nuevo incendio ha sido notificado durante la tarde de este jueves, 25 de septiembre. En esta ocasión, el fuego se ha desatado en la localidad sanabresa de San Martín del Terroso, poniendo en alerta a una comarca muy castigada durante el mes de agosto. El aviso ha saltado alrededor de las 18:20 y, según el mapa de la aplicación autonómica, se inició entre el pueblo y la autovía A-52.

Poco más de una hora después del traslado del operativo hasta la zona, son 19 los medios que se encuentran trabajando sobre el terreno. Según se indica en INFORCYL, los trabajos de extinción cuentan con la presencia de 6 celadores o agentes medioambientales, 3 cuadrillas terrestres, 4 grupos de trabajadores autobomba y 2 escuadrones helitransportados. Asimismo, están acompañados por 4 medios aéreos, aunque no se detalla si se trata de hidroaviones o helicópteros. De igual manera, se desconocen todavía las causas potenciales de este nuevo incendio que ha puesto en vilo a la pequeña localidad perteneciente al municipio de Cobreros.