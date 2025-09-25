Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio de madrugada en Trabazos

Los bomberos de San Vitero logran extinguir las llamas sin lamentar daños personales

Los Bomberos del Consorcio intervienen en el fuego de Trabazos de esta madrugada del 25 de septiembre.

Los Bomberos del Consorcio intervienen en el fuego de Trabazos de esta madrugada del 25 de septiembre. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

T. S.

Nuevo incendio en la provincia de Zamora, en esta ocasión, en Trabazos. El fuego se produjo cerca de las 23.30 horas de este miércoles, cuando el propio alcalde de Trabazos, el también presidente de la Diputación, Javier Faúndez, dio el aviso al Centro de Emergencias de Castilla y León, que movilizó a los bomberos del parque de San Vitero, adscritos al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Los trabajos se alargaron hasta las 3 de la madrugada sin que haya que lamentar daños personales. El fuego arrasó restos de podas y unos 500 metros cuadrados de superficie.

