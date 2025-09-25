In memoriam: La trayectoria de Josele, el primo de Andrés Vázquez que también quiso ser torero

José Mazariegos Infestas "Josele" nació en Villalpando el 4 de septiembre de 1942 y falleció el día 16 de la pasada semana.

Como Andrés Vázquez, de quien era primo carnal, a Josele también le entraron inquietudes taurinas y dio sus primeros capotazos en un pueblo de la provincia de Valladolid, también en el mes de septiembre del año 1960.

En las fiestas de San Roque del año siguiente, las de 1961, como explica quien escribiese una biografía suya, José María Viñas, y como también recoge Jesús García Salazar en su libro "Historia de la tauromaquia en Zamora", ganó el trofeo destinado al mejor aficionado novel, que consistía en un capote.

El siguiente año, ingresó en la Escuela Taurina de Madrid. A partir de ahí, recorrió numerosos pueblos de los alrededores, "donde torea, no sin librarse de alguna cornada", explica José María Viñas, como la sufrida en Chinchón el 25 de julio, día de Santiago, por parte de "un burel de 400 kilos" según recoge el libro de García Salazar.

Viñas también alude a otro "tabacazo" en un tentadero en la finca de don Antonio Pérez -Tabernero, en El Escorial, donde Josele fue corneado en el vientre y tuvo que ser trasladado al Sanatorio de Toreros.

"Por aquellos tiempos y una vez instalado en Zamora", a Josele le asesoraba su paisano Pedro Cepeda "Perules", cuenta Jesús García Salazar en su libro.

«Josele», haciendo el paseíllo en un festival con Valentín Cano «Jerte». / Cedida.

En 1965, llegó a triunfar en su localidad natal, Villalpando, así como en otras, como Villafranca de los Barros (Badajoz), La Coruña, Corcubión (La Coruña) o Zamora, donde toreó en varias ocasiones, según relata José María Viñas.

Existen carteles de otras actuaciones suyas, como una en la plaza de toros de Coca (Segovia) el 15 de agosto de 1964, o en Vitoria, en una "monumental" novillada que se celebró el 30 de abril de 1967.

En 1968, Josele se retiró del toreo y, entre sus últimas actuaciones, estuvieron una en la plaza de toros de Alcántara (Cáceres) y un festival benéfico que se celebró el 13 de octubre en Zamora, con Paco Corpas, Paco Pallarés, Sánchez Bejarano,Tito Herrero y Paquito Martín, novillero zamorano con el que actuó en varias ocasiones en la plaza de toros de Zamora, cuenta José María Viñas.

En 2009, su localidad natal, Villalpando, le rindió un homenaje en el transcurso del VII Trofeo "Andrés Vázquez", en reconocimiento a su trayectoria taurina de más de una década y "por ser hijo del pueblo", como explicó en su día el entonces concejal de Festejos de Villalpando, Antonio Boyano, a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Josele acaba de irse ahora, hace sólo unos días, en Béjar (Salamanca), cerrando así un capítulo de la historia taurina de la villa, una de las más taurinas de la provincia de Zamora.