Las ayudas por los incendios permiten la reparación de la cuarta vivienda en Cubo de Benavente

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una subvención por importe total de 1.063.700 euros que permitirá a siete familias cubrir la totalidad del coste de reparación de los daños sufridos en sus viviendas o edificaciones complementarias como consecuencia de los incendios forestales declarados este pasado verano.

El importe de las ayudas a percibir es el siguiente: 22.750 euros para una familia en Cubo de Benavente para daños en edificación complementaria; 243.000 para una familia en Oencia cuya vivienda, enseres y edificación complementaria han resultado afectados, y un total de 797.950 para cinco familias de Castrocalbon: 88.400 euros para una familia, por daños en vivienda y enseres; 138.250 euros para otra, en concepto de vivienda, enseres y edificación complementaria;187.800 euros para otra familia, por daños en vivienda, enseres y edificación complementaria; 241.500 euros para una más, destinados a vivienda, enseres y edificación complementaria, y 142.000 euros para otra familia, con vivienda, enseres y edificación complementaria.

Dichas ayudas se suman a las ya concedidas el pasado 28 de agosto por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente en favor de tres familias, las concedidas la en Guardo (Palencia) por valor de 1.830.450 euros, y las concedidas en Villaseco (Zamora) y Quintana y Congosto (León) por valor de 1.562.450 euros, alcanzando un total de 4.708.600 euros.

La oleada de incendios forestales, por las circunstancias extraordinarias que los han rodeado, han generado situaciones de extrema dificultad, en las que se han visto afectadas de manera importante, entre otros bienes, viviendas y sus enseres domésticos y edificaciones complementarias ubicadas en los municipios que han sido asolados por estos incendios forestales.

Dichas ayudas pretenden además de reponer el derecho a disfrutar de vivienda para quienes se ha visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales.

Estas ayudas cubren daños por conceptos muy amplios: se otorgan no solo para viviendas habituales sino también para segundas residencias; se otorgan con independencia de cuáles sean los ingresos familiares de los afectados; y con independencia también de si quien residía era o no el propietario de la vivienda.

Otras 266 familias recibirán los 500 euros por desalojo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado hoy luz verde a la concesión directa de 266 nuevas subvenciones correspondientes a los 500 euros de ayudas para las familias desalojadas de sus viviendas durante los incendios estivales. En concreto, esta nueva concesión beneficia a las familias cuyas localidades tuvieron que ser evacuadas seis días después de que se abriera el plazo de solicitud de estas ayudas.

La Junta apunta ya se han destinado 417.000 euros a esta medida para un total de 834 familias atendiendo a lo recogido en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concede siempre y cuando concurra alguno de estos tres supuestos: que la unidad familiar se encuentre empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León, ser propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas o que la unidad familiar desalojada esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.