Otros 17 autónomos y pymes zamoranos percibirán los 5.500 euros por los incendios

El Consejo de Gobierno ha aprobado el pago del quinto bloque de ayudas que suman 96 nuevas solicitudes por valor de 528.000 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego. De ellas, 17 corresponden a empresarios zamoranos por un importe que asciende hasta los 93.500 euros.

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 96 nuevas ayudas que podrán acceder a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros. Con la aprobación de este quinto bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 216 solicitudes de autónomos y Pymes por valor de 1.188.000 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las cuatro semanas precedentes de 120 ayudas por valor de 660.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.