Vigo de Sanabria acoge una jornada sobre la marca de calidad "Posadas Reales de Castilla y León"

Vigo de Sanabria acoge una Jornada de incentivo para la incorporación de nuevos establecimientos a la marca de excelencia turística ‘Posadas Reales de Castilla y León’. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en la actividad que ha contado con diferentes presentaciones institucionales y a cargo de empresarios de la marca, con el objetivo de dar a conocer los beneficios de pertenecer al distintivo autonómico y ampliar el número de establecimientos asociados a la misma.

Sancho ha destacado “la importancia de este tipo de acciones promocionales de la oferta turística, organizadas por la Junta, con el objetivo de dar visibilidad a determinadas zonas de la Comunidad que en estos momentos necesitan una mayor atención y apoyo promocional por parte de las administraciones públicas”. En este sentido, ha puesto en valor “la relevancia de una marca consolidada y ampliamente reconocida como son las Posadas Reales, ejemplo de la excelencia del turismo rural de Castilla y León, que ejercen como importantes motores de desarrollo económico y social de los pueblos y puntos de atracción turística del entorno rural de la Comunidad”.

La Consejería tiene como objetivo que la marca ‘Posadas Reales’ siga creciendo como referencia de hospitalidad, de calidad en el servicio, de cuidado del patrimonio, de respeto por la naturaleza y el entorno. En definitiva, que sea “reflejo de lo que es Castilla y León, una Comunidad abierta a los turistas que muestra mediante sus establecimientos, sus recursos y sus servicios, la singularidad de su idiosincrasia, la amabilidad en la acogida de sus gentes y la grandeza de su territorio”.

Jornada profesional

Actualmente el club de Posadas Reales está formado por 32 establecimientos de máximo nivel en cuanto a estándares de calidad y de oferta en el medio rural. Desde la Consejería se elabora anualmente un programa de promoción de la marca ‘Posadas Reales de Castilla y León’ como buque insignia del turismo rural de la Comunidad, realizando cada año un amplio calendario de acciones promocionales, a través de todos los canales disponibles: publicaciones, asistencia a ferias nacionales e internacionales, viajes de familiarización con prensa y operadores, mercados de contratación que ponen en contacto oferta y demanda, promoción en página web y redes sociales, publicidad en medios de comunicación, etc. Todas estas acciones buscan incrementar el conocimiento y la visibilidad de los establecimientos adheridos a la marca.

Con el objetivo de seguir creciendo y ampliando el catálogo empresarial de ‘Posadas Reales de Castilla y León’ se trabaja en la especialización de los establecimientos para ofrecer propuestas novedosas y poder así destacar en el mercado de forma más competitiva. En este sentido, también se viene trabajando en una conexión con el sector MICE, que favorece la desestacionalización, atrae turismo de calidad y permite acercar las empresas a la organización de jornadas, eventos y reuniones de incentivo en el medio rural. De igual forma, se fomenta la especialización en ámbitos como la enogastronomía, posibilitando la participación en jornadas gastronómicas y eventos de temporada.