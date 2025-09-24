Un pueblo "surrealista" de Zamora, gran protagonista en TikTok con más de 14 mil 'likes'

Las redes sociales son algunas veces un foco de discusiones y problemas. Sin embargo, en otras muchas ocasiones dejan hueco al humor y a la diversión, con publicaciones graciosas que no dejan a nadie indiferente. A veces son simples 'memes', otras veces respuestas con doble sentido... Y, desde la irrupción de TikTok en la vida de los jóvenes, también para vídeos cortos cargados de felicidad y buenas vibraciones. Precisamente ha sido en la plataforma china donde ha aparecido de manera viral el nombre de un pequeño de Zamora, dentro de una desternillante lista de topónimos de toda España.

La publicación en cuestión llega de la mano de 'España Fascinante', una cuenta que acumula más de 37 mil seguidores y que es una de las maneras desenfrenadas de la revista homónima para "descubrir los rincones y curiosidades de España". Con esta idea en la cabeza, una de sus publicaciones más recientes es la protagonizada por un pequeño pueblo de Zamora, con el título de 'Los 10 nombres de pueblos más surrealistas de España'. Un listado en el que no faltan clásicos de esta especialidad como Villapene (Galicia), Villanueva del Pardillo (Madrid), Alcantarilla (Región de Murcia) o Cenicero (La Rioja).

Con casi 3 minutos de vídeo y más de 14 mil 'likes', hay que esperar a sus últimos compases para ver aparecer al territorio zamorano en la lista, que no está -al menos no se explicita- ordenada por importancia. Es en la 9ª plaza de este reguero de pueblos cuando la autora del vídeo se pregunta y contesta a sí misma con "¿Qué tenemos en Castilla y León? Zamora. ¿Y qué tenemos en Zamora? Peleas de Abajo, entre otros". Tras esta introducción, explica que "también existe Peleas de Arriba, claro", antes de recomendar con humor a los posibles visitantes de estas localidades de Tierra del Vino que "sea como sea, si vas allí, mejor hacer tranquilito".

Peleas de Abajo

Peleas de Abajo es un municipio de la comarca de Tierra del Vino, que cuenta con 255 habitantes según los datos recogidos por el INE en 2024. Según cuentan los expertos en el tema, su nombre podría llegar a nuestros días desde las guerras entre cristianos y musulmanes en plena reconquista, aunque no se descarta la opción de que fuera también zona de bandoleros. En cualquier caso, comparte nombre con su 'hermano' Peleas de Arriba, situado alrededor de 10 kilómetros al sur. Pese a que en el mapa su toponimia podría generar confusión, se conoce a ambos municipios de esta manera por el curso del arroyo de Valparaíso, que nace 'Arriba' y prosigue su curso 'Abajo'.