Cerca de una treintena de entidades supramunicipales se han reunido en Puebla de Sanabria para conocer las claves de la activación de la capa digital en los pequeños municipios a través de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de la que la villa es destino piloto.

El encuentro, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur, ha puesto en valor el papel de las entidades supramunicipales (diputaciones, cabildos y consells insulares y comunidades autónomas uniprovinciales) como "impulsores de la digitalización del turismo", tal y como reconocía su presidente Enrique Martínez.

Bajo el título "La Plataforma Inteligente de Destinos. Claves para la activación digital del territorio", la jornada ha presentado esta herramienta digital como una "oportunidad única" para que estas entidades lideren la modernización de la gestión turística mediante la digitalización, el uso de datos y la innovación abierta.

Al tiempo, la plataforma PID –financiada con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia– promueve un turismo más sostenible, competitivo y adaptado a las necesidades tanto del turista como de los residentes.

Puebla, destino piloto en la digitalización de la gestión turística

La hoja de ruta constará de cinco pasos que irán desde la creación de la capa digital; la actuación de soluciones digitales; mejora de la interacción con el visitante; análisis de datos e innovación y la mejora continua.

La jornada ha contado, entre otros, con la participación de las diputaciones de Zamora, Burgos, Salamanca, Ourense, Barcelona, Jaén, Cádiz, Pontevedra, Lugo, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Badajoz, Cáceres, Tarragona, Segovia, Vizcaya y Granada; la comarca de Cinco Villa, y la mancomunidad de O´ Salnés, así como el Consell de Mallorca; el Cabildo de Tenerife; y las comunidades autónomas uniprovinciales de La Región de Murcia, el Principado de Asturias, Cantabria, Madrid y La Rioja.