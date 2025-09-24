Palazuelo de las Cuevas reconvertirá las antiguas escuelas en velatorio

Palazuelo de las Cuevas, localidad perteneciente al municipio de San Vicente de la Cabeza, contará en breve, si se cumplen los plazos a lo largo de este mismo año, con un velatorio público con vistas a prestar servicios funerarios a las familias y que llegado el momento del fallecimiento de un ser querido no tengan desplazarse a velarlo en otro pueblo.

Así lo acordaba, en el transcurso de un pleno ordinario la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, por unanimidad de los siete ediles que la integran: Fernando González Rodríguez, José Fernández Pérez, Adrián Blanco Ribera y Juan Pablo Lorenzo Blanco, del PP; y José Javier Pérez del Río, Domingo Fernández Alonso y Víctor Fernández Caballero de Zamora Sí, conscientes todos ellos de "que es un servicio muy necesario para el pueblo y reivindicado en los últimos años por las familias".

La inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, ascenderá a un total de 42.215,19 euros, según el proyecto técnico aprobado, del que es autor el arquitecto Carlos Hugo Rodríguez Bollo.

Los ediles dieron asimismo luz verde a la firma de un convenio con la Diputación Provincial de Zamora ya firmado con la Institución Provincial que preside Javier Faúndez Domínguez, la cual aportará 33.773 euros para la adecuación del inmueble para su reconversión en velatorio, con lo cual el consistorio únicamente habrá de aportar 8.442,19 euros de fondos propios.

El municipio, integrado por cuatro núcleos de población, no cuenta hasta ahora con ningún velatorio municipal. En el caso concreto de Bercianos de Aliste el Centro de Interpretación y Museo de la Semana Santa, situado frente al "Sagrao" de la iglesia parroquial de San Mamés, cuenta con una sala que llegado el caso hace las veces de velatorio para los cofrades de la Hermandad Penitencial del Santo Entierro a la que pertenecen la práctica totalidad de los vecinos.

Actualmente la alternativa más cercana para los vecinos de Palazuelo es el velatorio que hay en la localidad de San Vitero. El tener un velatorio en el pueblo no solo facilita las cosas a las familias del finado sino a todo el pueblo pues en Aliste se mantiene la costumbre de que la práctica totalidad de los vecinos acudan a dar su último adiós al fallecido antes de iniciar su último viaje. Algo a veces complicado para las personas más mayores si hay que desplazarse a otra localidad.

El municipio de San Vicente de la Cabeza (Campogrande, Bercianos de Aliste y Palazuelo de las Cuevas), que vivió sus momentos de mayor esplendor poblacional allá por el año 1960, cuando alcanzaba los 1.279 habitantes, ha sido uno de los más castigados por el éxodo rural durante los últimos sesenta y cinco años hasta situarse con solamente 323 inscritos en el padrón, de los cuales 169 son varones y 154 son mujeres.

El pueblo con más habitantes es Bercianos con 111, siguiéndole San Vicente con 98, Palazuelo de las Cuevas con 94 y Campogrande con 20. Uno de los grandes y graves problemas se centra en el envejecimiento de la población pues el 48% de sus residentes, 165, son personas de la tercera edad y de ellos 76 son nonagenarios y octogenarios.

El crecimiento natural o vegetativo ha sido negativo en los cinco lustros que llevamos del siglo XX hasta el punto que solamente se produjeron 15 nacimientos, un flojo bagaje para un periodo en el que se produjeron 229 fallecimientos. Hubo años como el de 2004 donde no hubo ningún bautizo y sin embrago se celebraron 15 funerales.

Actualmente ya son numerosos los pueblos que cuentan con velatorio, bien sea de carácter público (municipal) o de propiedad privada, entre ellos Gallegos del Río, Domez de Alba, Riofrío, Abejera de Tábara, Sarracín, Alcañices, Fonfría, Trabazos, Nuez, Sejas, San Vitero, Rabanales o Mahíde.

La construcción y puesta en marcha del velatorio municipal de Palazuelo de las Cuevas será uno de los primeros proyectos del nuevo alcalde José Fernández Pérez que ya ha nombrado tenientes de alcalde, los cuales serán Adrián Blanco Rivera de del PP y José Javier Pérez del Río de Zamora Sí.

