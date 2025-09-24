Localizan sin vida al hombre de 80 años desaparecido este martes en Tábara

La Guardia Civil, a través de la Subdelegación del Gobierno, ha informado a primera hora de esta mañana de la aparición del cadáver de Manuel, desaparecido durante la tarde de este martes en la localidad de Tábara. Según las mismas fuentes, el hallazgo se habría producido gracias a la colaboración de un miembro del cuerpo armado que se encontraba fuera de servicio y formaba parte del operativo de búsqueda. Cabe recordar que se trataba de un octogenario que se encontraba en la residencia de Tábara, desde donde se dio el aviso de su desaparición pasadas las 20:30 de la noche de ayer.

El dispositivo de búsqueda contaba desde primera hora de este miércoles con el Grupo Cinóloico y un helicóptero de la Guardia Civil, así como con dos componentes de Protección Civil de Alcañices. Junto a ellos, han sido muchos los vecinos que han recorrido los parajes próximos a la localidad en busca de Manuel, usuario de la residencia de Tábara. Su desaparición se dio a conocer alrededor de las 20:35, momento desde el que se puso en marcha el operativo para dar con su paradero. Al mando del mismo, y como responsable de coordinación, ha actuado el sargento comandante del Puesto de Tábara.

Desaparición en Sayago

La de Manuel fue la segunda desaparición de la que se informaba este martes en la provincia, pues unas horas antes se había conocido la de un vecino sayagués, Antonio. Su desaparición activo también el dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil, unas labores que se prolongan desde la tarde del pasado lunes sin pista alguna que conduzca a su esclarecimiento. Hasta el momento, ni su vehículo ni la señal de su terminal móvil han arrojado novedades en la investigación después de que se hayan registrado todas las propiedades que el desaparecido tiene tanto en Zamora capital como en Almeida de Sayago, desde donde salió con su Peugeot 307 rojo.