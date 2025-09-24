El frente común al auge del biogás viaja a Madrid: "Lejos de solucionar el problema, lo agravan"

Plataformas y asociaciones vecinales zamoranas estarán presentes en la protesta convocada este sábado en Madrid para exigir la paralización de los proyectos de construcción de plantas de biogás y biometano ante la falta de una ordenación territorial y una legislación específica.

La convocatoria está prevista que arranque a las 12 horas en la Puerta de Alcalá, con la presencia ya confirmada de más de medio centenar de colectivos llegados de toda España, incluidos la federación Zamora en pie que aglutina a las plataformas y asociaciones de toda la provincia de Zamora que han mostrado su apoyo al manifiesto nacional.

El documento, firmado por Stop Biogás España y que será leído al término del acto denuncia la proliferación de estas instalaciones que "lejos de solucionar el problema" de la valorización de residuos "lo agravan". Aseguran que su llegada se traduce en "más contaminación, más emisiones y más riesgos para la salud pública", lo que se suma a un "hecho preocupante" como es que "en España no existe ni una ordenación territorial ni una legislación específica que regule estas macroplantas".

Una situación ante la cual, lamentan, "los ayuntamientos que les abren la puerta terminan aceptando más de un planta en su término municipal, sin evaluar los impactos acumulativos".

Zamora se suma a la convocatoria nacional contra el biogás / Jose Luis Fernández

Consideran que estas energías verdes, "esconden una realidad muy diferente" al procesar "todo tipo de residuos" que "terminan usándose como supuestos fertilizantes esparciéndose en los campos, filtrándose en los acuíferos: Así el digestado acaba en nuestro plato".

El texto también denuncia que la declaración de "interés público" por parte de la Administración pública permite a estos proyectos "saltarse filtros de inspección, participación ciudadana e impuestos". El texto alega que hay pueblos "a los que se les niega acceder o descargarse el proyecto" de la instalación que busca instalarse en su municipio.

En algunos casos, "incluso exigen a los interesados" que han formulado alegaciones a los proyectos que "se justifique como interesados" pese a ser proyectos expuestos a exposición pública.

Una situación que Stop Biogás España lo compara con la "falta de previsión y mala gestión" derivada de los incendios que en los últimos años han aumentado en virulencia -especialmente en la parte noroeste del mapa-, al asegurar que "este modelo energético impuesto desde arriba es una chispa que amenaza con prender en nuestros pueblos".

Por último, el texto exige el respeto al mundo rural así como la prohibición de nuevas macrogranjas y ampliación de las ya existentes al considerarlas instalaciones que "justifican así la proliferación de macroindustrias" de biogás y biometano.