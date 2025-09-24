Emprendedores de Sayago reciben formación tecnológica

"La formación en competencias digitales es esencial para la competitividad del tejido empresarial rural”. Así lo ha destacado el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, en Bermillo de Sayago donde se ha celebrado un Demo Day en colaboración con la Asociación de Empresarios de la comarca de Sayago.

El taller, de carácter gratuito y abierto, ha estado centrado en el uso de aplicaciones de organización y gestión del tiempo, herramientas que permiten a los pequeños empresarios, autónomos y emprendedores planificar mejor sus negocios, optimizar recursos y ganar en eficiencia. “La formación digital es una necesidad para el futuro de nuestras empresas rurales. Cada empresario que incorpora estas herramientas gana en competitividad y abre nuevas oportunidades de crecimiento”, ha destacado Ortega.

Durante su intervención, el viceconsejero ha subrayado que el tejido empresarial del medio rural necesita apoyos específicos para no quedar rezagado en el proceso de transformación digital.

El viceconsejero en Bermillo / Cedida

“Queremos que cualquier emprendedor de la comarca de Sayago tenga las mismas posibilidades de innovar y crecer que un empresario de cualquier capital de provincia. La tecnología es la mejor aliada para reducir distancias, abrir mercados y crear empleo estable en nuestros pueblos”, ha afirmado.

La Junta considera que la formación en competencias digitales para empresarios y autónomos es una de las claves para garantizar la viabilidad del tejido productivo rural. Por ello, el programa CyL Digital Rural incluye cursos y talleres adaptados a sus necesidades, desde el manejo de herramientas ofimáticas hasta la creación de contenido digital, la ciberseguridad o el uso de la inteligencia artificial aplicada al negocio.

Los Demo Days son talleres temáticos exprés, gratuitos y muy prácticos, de dos horas de duración, que abordan el uso de herramientas digitales útiles en la vida cotidiana y profesional. En septiembre, la temática elegida ha sido la organización y gestión del tiempo a través de aplicaciones móviles que ayudan a planificar tareas, cumplir objetivos y mejorar la concentración.

CyL Digital Rural en Zamora

La provincia de Zamora cuenta actualmente con 33 centros asociados al programa, que han sido equipados por la Junta para impartir formación tecnológica de calidad. En ellos, cada año se desarrollan decenas de actividades orientadas tanto a la ciudadanía en general como, de forma específica, al apoyo de emprendedores, autónomos y pequeñas empresas.

En el conjunto de la Comunidad, la red CyL Digital suma ya 335 centros asociados rurales, que junto con las aulas móviles y la plataforma de teleformación online configuran un sistema de referencia en la lucha contra la brecha digital.

“Con iniciativas como los Demo Days, la Junta demuestra que la digitalización no es solo para grandes compañías. Queremos que nuestros comerciantes, hosteleros, agricultores, ganaderos y pequeños emprendedores vean que la tecnología también está a su alcance y puede marcar la diferencia en su día a día”, ha concluido Ortega.

La Junta reafirma así su compromiso de facilitar la transformación digital del tejido productivo y social de Castilla y León, garantizando que nadie se quede atrás en el camino hacia la economía digital.