Batidas vecinales buscan a Antonio en las inmediaciones de Almeida

Tercera jornada sin noticias de Antonio. El dispositivo de búsqueda activado tras la denuncia de su desaparición en la tarde del pasado lunes se mantiene en las inmediaciones del término municipal de Almeida y alrededores, aunque sin avances en la investigación, principalmente centrada en la localización del vehículo en el que fue visto por última vez.

Ha sido en una jornada en la que las unidades especializadas han tenido que dividirse para atender a la alerta del residente de Tábara de 80 años que finalmente ha sido hallado sin vida en la mañana de este miércoles. Confirmado el hallazgo del cuerpo, las unidades regresaban a Almeida, donde se mantiene el puesto de Mando Avanzado, para proseguir con las pesquisas y tratar de dar con alguna pista que conduzca a su paradero actual.

Fue su familia quien interpuso la denuncia tras no personarse en su domicilio en Zamora ciudad, si bien Antonio también dispone de una vivienda en el municipio sayagués.

A las labores profesionales se han sumado las batidas vecinales que, a lo largo de esta tarde, inspeccionan el paraje conocido como La Cueva. Casi medio centenar de residentes se han personado en compañía de agentes de la Guardia Civil con la esperanza de hallar alguna pista que desvele su paradero.

De regreso a Almeida, el helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, con base en León, volvía a planear sobre la zona para peinar la zona en busca de cualquier indicio, incluido el turismo del desaparecido ante la imposibilidad de restringir el área de búsqueda a partir de la señal móvil. El turismo del desaparecido es un Peugeot 307 rojo con matrícula 7405-DTG.

Final trágico para Manuel en Tábara

Final trágico para Manuel, el hombre de 80 años desaparecido a última hora de la tarde del pasado martes de la residencia de Tábara. Su cuerpo sin vida fue hallado por un miembro de la Guardia Civil que se había sumado al operativo de búsqueda, aunque en ese momento se encontraba fuera de servicio.

Su desaparición se daba a conocer en un momento en el que las unidades especializadas se encontraban en el Puesto de Mando Avanzado de Almeida de Sayago, centradas en las labores de localización de otro desaparecido casi 24 horas antes y cuya pista se le pierde en un camino de tierra en dirección a Carbellino. El aviso obligó a las unidades a dividirse para atender los dos casos antes de confirmar el fatal desenlace.

Desde primera hora de ayer, el dispositivo de búsqueda se desplazaba hasta el municipio tabarés al mando del sargento comandante del Puesto de Tábara. Las pesquisas contaron con la participación del Grupo Cinológico y un helicóptero de la Guardia Civil, así como con dos componentes de Protección Civil de Alcañices en colaboración con los propios vecinos que de motu propio recorrieron los parajes más próximos a la residencia.