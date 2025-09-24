"Arguedas salió de Sayago y Aliste sorprendido del parecido de España con Perú"

La vinculación profesional con Perú durante su desempeño como Consejero Cultural y Científico en la Embajada de España en el país andino ha permitido a Guillermo López Gallego profundizar en la obra de José María Arguedas, el antropólogo peruano que en 1958 se estableció cinco meses en Bermillo y Muga de Sayago (también visitó San Vitero), para elaborar una tesis doctoral – «Las comunidades de España y Perú»– y constatar las semejanzas entre ambos países. López Gallego ha visitado este verano los escenarios de aquella investigación innovadora citada por Vargas Llosa en "La utopía arcaica" y que dio lugar a «uno de los relatos más maravillosos» de un escritor de culto fallecido en 1969.

Cómo surgió su contacto con la obra de José María Arguedas.

Aunque conocía al autor, apenas lo había leído antes de llegar a Lima. En 2018 España fue el país invitado en la Feria Internacional del Libro de Lima y cuando me incorporé al puesto como consejero para asuntos culturales, el embajador me aconsejó mucho leer "La utopía arcaica", de Mario Vargas Llosa, donde se menciona, muy de paso, la estancia de José María Arguedas en Zamora. Me llamó mucho la atención porque Vargas Llosa venía a decir, un poco entre líneas y sin dedicarle el espacio que yo creo que merece, que lo que había descubierto Arguedas era que la cultura popular de los Andes de su infancia se parecía mucho a la de Zamora y a la de la España que conoció en el año 1958. Ese mensaje de cercanía cultural entre España y Perú, con una voz tan autorizada, me pareció muy importante. Y así empecé a investigar la tesis sobre "Las comunidades de España y Perú", sobre por qué Arguedas acabó eligiendo Sayago y Aliste para su trabajo antropológico o la influencia de las lecturas de Julio Caro Baroja.

¿Esas las razones le llevaron a impulsar la reedición de la tesis doctoral de Arguedas?

Me pareció muy importante reeditar esa investigación en antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y volver a ponerla a disposición de los lectores, sacándola del contexto puramente académico. Que volviera a animar un debate en las relaciones entre España y Perú, menos basado en apriorismos y en ideas preconcebidas y más sustentado en la realidad de lo que España y Perú son en el siglo XXI. Es un libro que se lee maravillosamente, con descripciones como la del negrillo de Bermillo, la higuera que crece en un contrafuerte de la iglesia o los juegos infantiles; relatos muy poéticos y emocionantes, al igual que los testimonios recogidos. En la España de 1958, con el miedo que había y más en comunidades aisladas como las de Zamora, Arguedas consiguió que la gente fuera muy sincera al hablar de política o de la iglesia, la propiedad de la tierra, las autoridades locales o los que tenían recursos.

"Las comunidades de España y Perú" es un libro maravilloso, con descripciones extraordinarias de la vida en Sayago

Cabe imaginarse la sorpresa e impacto que causaría en pueblos de Sayago y Aliste de la posguerra, la presencia de una persona con cámara y libreta en mano llegada del otro lado del Atlántico.

No solo eso, además Arguedas tenía la obligación de presentarse regularmente en el cuartelillo de la Guardia Civil porque venía señalado como izquierdista. En 1937 había firmado un manifiesto de los estudiantes de San Marcos apoyando a las autoridades republicanas. La policía franquista tuvo que hilar muy fino 20 años después para recordar a un estudiante, entre muchos, que había firmado aquello e indicarle que tenía que presentarse en el cuartelillo. Esa es la España que Arguedas se encuentra y aun así consigue ganarse la confianza de sus informantes.

Guillermo López, primero por la izquierda, con sayagueses durante su visita a Muga de Sayago / Cedida

Todo indica que incluso el afecto de las personas de Sayago, sintiéndose uno más, sin soberbia ni aires de superioridad.

Es cierto. Llegó como uno más y además muy integrado. Se alojaba en las posadas de los arrieros, tiene una preferencia muy clara por las capas bajas de la sociedad. Estuvo una temporada larga investigando y dejó auténtica huella. En Sayago hablan de Arguedas con extraordinario cariño, tuvo que ser una figura muy especial. Me parece una historia muy bonita la de Arguedas en Zamora. Las fotos son extraordinarias, retrataba a los vecinos de las comarcas y de alguna forma con eso los dignificada porque no era gente que tuviera acceso a la fotografía más allá de pagar a un fotógrafo ambulante o ir a Zamora a un estudio. Cuenta en su tesis doctoral cómo toma fotos a los campesinos y ganaderos con las vacas porque eran sus posesiones más preciadas. Se interesó más por esas personas que otros sectores más poderosos, se nota claramente dónde estaba el interés humano de Arguedas.

La empatía es notoria a juzgar por la huella que dejó en los cinco meses de permanencia.

Así lo he comprobado en este viaje por Aliste y Sayago. Me ha sorprendido muchísimo cómo se mantiene el cariño hacia la figura de José María Arguedas. He tenido la ocasión de hablar con aquellas niñas que jugaban en la plaza o ante la posada de Bermillo y que menciona el antropólogo, sorprendido precisamente de que los juegos infantiles de Sayago a finales de los años 50 fueran idénticos a muchos de los que él había conocido en su infancia en la sierra peruana, en Cuzco y en Andahuaylas. Quedan personas, como familiares de la posadera de Muga, que guardan el recuerdo de Arguedas con mucho interés, incluso cartas de Celia Bustamante, entonces su mujer, que le acompañó en esta estancia en Zamora.

Para un hispanista o un antropólogo de cualquier lado del mundo, entender aquí algo tan especial como el estudio que Arguedas realizó en el año 1958 tienen un valor notable

¿Por qué eligió Arguedas eligió Aliste (San Vitero) y Sayago (Bermillo y La Muga) en lugar de Extremadura, como inicialmente contemplaba, para realizar su trabajo becado por la Unesco?

Lo que José María Arguedas venía buscando era la posibilidad de encontrar una continuidad entre España y el sustrato cultural y social de los españoles que llegaron a Perú en el siglo XVI y posteriormente, y que dieron forma al Perú contemporáneo. Consultando libros, sobre todo de Caro Baroja, Arguedas llegó a la conclusión de que tenía que apostar por Extremadura, fundamentalmente porque era el lugar del que provenían los españoles que llegaron a Perú y que dieron forma a las tradiciones peruanas. Pero continuando con sus lecturas, después entendió, con gran parte de razón, que donde podía encontrar una continuidad cultural más marcada era en esas comarcas zamoranas en las que la pobreza de la tierra había hecho que no fuera interesante para los que acabaron siendo los grandes terratenientes de Castilla. Ni para la nobleza ni para la iglesia eran tierras apetecibles y, por lo tanto, se había mantenido en esas comarcas zamoranas algo para él fundamental como era la propiedad comunal de la tierra. Arguedas investiga en la Biblioteca Nacional y acaba decidiéndose por estas estas tierras donde pervive ese régimen de propiedad de la tierra. Pero no solamente. La tesis doctoral, que tiene unos valores literarios innegables, traslada la sorpresa que se llevó al descubrir que la música que se encontró en Zamora era muy parecida a la que recordaba de su infancia. Uno de los documentos más interesantes de "Las comunidades de España y Perú" es una doble página con dos fotos, donde aparece un gaitero de La Muga con una flauta de tres agujeros y un tambor, y al lado un indio andino con instrumentos y actitud igual. Y eso se extiende a todo, a la forma de celebrar la Semana Santa, los cumpleaños o el atuendo de los alcaldes.

Guillermo López Gallego durante su estancia en Zamora / I. G.

Llama la atención de la tesis la descripción tan detallada que hace de la sociedad rural zamorana.

Es uno de los valores del trabajo. Arguedas salió de Zamora sorprendido de lo parecidos que eran España y Perú, incluso muchas de las cosas que se tienen en Perú por lo más autóctono del país, venían de aquí. La propia danza de las tijeras, que dejó escrito que se tenía que interpretar para su funeral, acabó siendo de origen vasco. Para él fue una gran sorpresa no solo la continuidad cultural o la semejanza sino lo dura que era la España de 1958.

Más que lo que él esperaba, como el propio Arguedas relató.

Así es. Dice que lo que había conocido en Perú era miseria, pero con una economía de subsistencia donde la gente tenía más comida a la mano que lo que encontró en Zamora. Incluso pensaba que había pasado frío en su infancia en la sierra peruana, pero descubrió que en Zamora hacía mucho más. Para él supuso una gran sorpresa y, siendo un hombre de una honradez intelectual máxima, llegó a revisar la idea que tenía del papel que España desempeñó en Perú y de las luces y las sombras de la relación histórica entre los dos países.

¿A qué se refiere en concreto?

Vio que España no era ni mucho menos un país rico, aunque no lo dice. El oro de Atahualpa, las maderas, todo lo que España pudo sacar de Perú no se había traducido en riqueza para las comarcas de Zamora. Lo interesante de este caso es que lo dice alguien que figura en los billetes de cien soles de Perú, un personaje queridísimo en el país, muy asociado, no con el indigenismo sino con una mirada de igual a igual a los pueblos originarios. Con mucho cariño.

¿Qué valores contiene el estudio antropológico de Arguedas para seducir a expertos e investigadores que visitan los pueblos se Aliste y Sayago sobre los que basó su tesis doctoral?

Es un estudio innovador en muchos sentidos. Hablamos de 1958; la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, tiene estudios en Antropología que en España no existen. Arguedas tiene que hacer su tesis doctoral y hasta ese momento ha visto que los peruanos habían sido el objeto de estudio, fundamentalmente por antropólogos estadounidenses, alemanes e italianos, llamados por una población atrasada, folclórica, pintoresca. Y Arguedas le da la vuelta a la tortilla. Se viene a España a aplicar esa misma ciencia, esos métodos y herramientas, para estudiar a los españoles de los años 50. Ese cambio de foco en la ciencia de la antropología me parece muy interesante y tiene un contenido ideológico y político riquísimo, porque hace una reivindicación del peruano como persona capaz de producir ciencia en vez de ser el objeto de la ciencia.

Es de justicia recuperar el conocimiento y la relación que propició Arguedas; tengo la esperanza de que eso sea útil para las comunidades y pueda generar turismo e interés

La asociación La Mayuela de Bermillo ha hecho un esfuerzo extraordinario por recuperar la figura de Arguedas, sin embargo eso no solidifica en una obra permanente que haga justicia al trabajo del escritor peruano en Zamora.

Es una pena que no exista esa conciencia. He estado hablando con varias personas clave en todo lo que se ha hecho en los últimos años con la figura de Arguedas y en especial con su vínculo en estas comarcas zamoranas de Sayago y Aliste. Conozco el trabajo que han hecho, me parece extraordinario. No quiero crear expectativas que no se puedan cumplir, pero tras hablar con ellos vuelvo a Madrid y a mi puesto pensando en una serie de contactos que me gustaría propiciar, tanto en España como en Perú, para tratar de institucionalizar, formalizar algo más permanente en esta relación. Creo que se debe sacar partido a esa carambola cósmica que hizo posible que aterrizara aquí un antropólogo peruano, que además es uno de los grandes novelistas del siglo XX, y dedicara algunas de sus páginas más bonitas y menos conocidas a estas comarcas tan desconocidas.

Comarcas que están en el oeste del oeste ¿cree necesaria una mirada hacia estos territorios como la que los situó en el mapa en 1958 gracias a la crónica de Arguedas?

Es de justicia recuperar ese conocimiento y esa relación. Tengo la esperanza de que eso sea útil para las comunidades y pueda generar turismo, interés, viajes... Desde luego que exista la posibilidad de aprender "in situ" va mucho más allá de lo anecdótico. Tanto intelectual como políticamente, ideológicamente o artísticamente, la tesis de Arguedas y su trabajo en estas tierras zamoranas tiene derivadas en un montón de ámbitos que son interesantes para cualquiera, mucho más allá del localismo Zamora-España-Perú. Para un hispanista o un antropólogo de cualquier lado del mundo, incluso para un amante de la literatura, entender aquí algo tan especial como el estudio que Arguedas realizó en el año 1958 tienen un valor notable. A mi desde luego me encantará ayudar a conseguir algo permanente.

Suscríbete para seguir leyendo