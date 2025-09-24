Aprobados los pliegos para el refuerzo del firme de las las travesías de Torregamones y Luelmo

La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la obra de acondicionamiento y refuerzo del firme de las carreteras ZA-P-2224 y ZA-L-2222, en las travesías de Torregamones y Luelmo, con un presupuesto de licitación de 153.910,97 euros, financiados con fondos propios de la institución provincial con cargo a la anualidad 2025.

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, garantizando así la máxima transparencia y concurrencia en la adjudicación.

La Diputación pretende así agilizar los plazos y asegurar que la adjudicación y ejecución del contrato puedan realizarse antes de que finalice el presente ejercicio presupuestario.

La obra, que cuenta con proyecto técnico aprobado y disponibilidad de los terrenos necesarios, tiene como finalidad mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en ambas travesías, respondiendo a una demanda reiterada de los municipios afectados.

La resolución incluye la aprobación del gasto y del expediente de contratación, así como la publicación de la licitación en el perfil del contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.