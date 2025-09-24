Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora

Jornada para olvidar en la provincia de Zamora con el hallazgo de los cuerpos sin vida de los dos desaparecidos en Zamora, los dos por suicidio.

Antonio, en Almeida

La de este miércoles era la tercera jornada sin noticias de Antonio. El dispositivo de búsqueda que se había activado tras la denuncia de su desaparición en la tarde del pasado lunes se mantenía en las inmediaciones del término municipal de Almeida y alrededores con la investigación centrada en la localización del vehículo en el que fue visto por última vez. A las 19.22 horas, el cuerpo sin vida de Antonio ha sido localizado en el interior de su vehículo.

El hallazgo se ha producido tras una batida organizada por la Guardia Civil, en la que participaron 31 vecinos voluntarios y varios guardia civiles, en el paraje denominado "la Cueva", en el término municipal de Almeida (Zamora), siendo localizado por uno de los agentes participantes en el dispositivo.

A primera hora de este miércoles se encontraba el cuerpo sin vida de Manuel, el hombre de 80 años desaparecido a última hora de la tarde del martes de la residencia de Tábara. Al parecer, su muerte también responde a un suicidio. El cadáver fue hallado por un miembro de la Guardia Civil que se había sumado al operativo de búsqueda, aunque en ese momento se encontraba fuera de servicio.

Su desaparición se daba a conocer en un momento en el que las unidades especializadas se encontraban en el Puesto de Mando Avanzado de Almeida de Sayago, centradas en las labores de localización de Antonio, el otro desaparecido casi 24 horas antes. El aviso obligó a las unidades a dividirse para atender los dos casos antes de confirmar el fatal desenlace.

Desde primera hora de ayer, el dispositivo de búsqueda se desplazaba hasta el municipio tabarés al mando del sargento comandante del Puesto de Tábara. Las pesquisas contaron con la participación del Grupo Cinológico y un helicóptero de la Guardia Civil, así como con dos componentes de Protección Civil de Alcañices en colaboración con los propios vecinos que motu proprio recorrieron los parajes más próximos a la residencia.