Recorrer el Camino de Santiago al revés hasta alcanzar los 600 kilómetros en apenas 17 días. El reto autoimpuesto por el coresano Manuel Garrote bebe de las tradicionales novelas de aventuras y, cómo no, de la saga ideada por J.R.R. Tolkien, autor de "El Señor de los Anillos" que ha inspirado su proyecto de construcción de un hotel temático al más puro estilo "Hobbiton".

Su fuente de inspiración a la hora de transformar los terrenos sobre los que se ubicó la antigua granja de porcino de su abuelo es la misma que ahora le inspira a seguir los pasos de Frodo Bolsón y Samsagaz Gamyi, capa y anillo incluido.

La literatura condiciona y obliga a variar la ruta para apostar por un recorrido exento por suerte de peligros, que no de sorpresas. Sin el Monte del Destino como objetivo, este joven zamorano apostó por otra cumbre en plena frontera francesa como es el monte Urkullu. Para aumentar el interés, nada como doblar la apuesta, o mejor dicho los kilómetros que los personajes ideados por el escritor inglés recorrieron entre orcos y jinetes negros. Algo "realizable, pero difícil".

Nada hay más difícil que generar interés sobre un proyecto invisible en el que "aún no hay nada tangible que enseñar". A punto de enfrentarse al proceso de financiación de un hotel cuya inversión superará el medio millón de euros, el publicista e influencer apostó por lo que mejor sabe hacer a la hora de crear comunidad: un branded content o también llamado contenido de marca. Pura estrategia de marketing que le ha valido tantas aventuras como respaldo.

El viaje "tolkiano" con capa y anillo de Manuel Garrote

Sus maratonianas jornadas diarias han alcanzado un impacto superior al millón de visualizaciones con redes sociales (algunas creadas desde cero) que engrosaban los 6.000 seguidores en el mismo momento en el que Manuel afrontaba sus últimos pasos. Respaldo también económico al habilitar una campaña de recaudación de fondos que le ha permitido superar los 3.000 euros a cambio de futuros descuentos y estancias gratuitas en el hotel.

Lo ha sufrido. Por el camino han quedado kilos y metas. También un cansancio acumulado fruto de las 12 horas (y 35 kilómetros) de marcha diaria de media que se sumaron a los madrugones para editar los resúmenes diarios de cada etapa. Llegando incluso de noche, linterna en mano, a los albergues y con ayuda de suplementación nutritiva que le permitía ahorrar tiempo de descanso, la odisea no ha sido menor: el peso de la mochila se rebajó en 5 kilos, al igual que el calzado y el dron que terminó en el coche de vuelta. No claudicar y plantar cara al pronóstico de ChatGPT rondaba 24 horas la mente de este coresano cuyo sueño pasa por regresar a su tierra.

Las peores etapas, sin duda, fueron las primeras con el handicap de la nula oferta habitacional entre las provincias de Zamora y León. Y el mayor reto, presentar contenidos interesantes en un diario que "salvo el paisaje no cambia en su esencia porque es una persona caminando del punto A al punto B", relata.

De este Camino se lleva también a personas, historias de vida y altos en las rutas. Un tesoro añadido a la espera de que "La Comarquita" afronte los pasos cruciales previo al inicio de la demolición y arranque de obras previstos para el primer trimestre de 2026.

El viaje "tolkiano" con capa y anillo de Manuel Garrote / Cedida

Suscríbete para seguir leyendo