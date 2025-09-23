La sirena de Ribadelago Nuevo vuelve a ponerse a prueba

Las sirenas volvían a sonar este martes en Ribadelago Nuevo para poner a prueba el sistema de alerta del Plan de Emergencia de las presas del sistema Moncabril. Un ejercicio que se ha realizado con "éxito" y que permite "tranquilizar a los habitantes de Galende" ante "cualquier incidencia".

Así lo apuntaba el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha supervisado el ejercicio de implantación que se realiza de manera anual para poner a punto las ocho sirenas instaladas para alertar a la población ante cualquier emergencia relacionada con las presas Puente Porto, Playa, Garandones, Vega de Conde, Moncabril y Cárdena.

El sonómetro de la Plaza España en Ribadelago Nuevo ha registrado un volumen de entre 98 y 100 decibelios, muy por encima de los 65 decibelios exigidos por la normativa. Ha sido en un ejercicio que, recuerda Blanco, supone también un acto de memoria hacia las 144 personas que perdieron la vida en la madrugada del 9 de enero de 1959 como consecuencia de la rotura de la presa de Vega de Tera que se llevó el 27% del censo.

Las pruebas incluyeron la llamada de la sala de emergencias para comprobar los sistemas de comunicación redundantes de fibra óptica y teléfono vía satélite. Estos sistemas se encuentran instalados en las salas de emergencia de las presas con el fin de asegurar las comunicaciones con organismos públicos implicados en la gestión de este tipo de emergencias.

Por último, Blanco ha aplaudido la apertura de los desagües de fondo de las presas de Cuenca de Alto Tera que permitió aumentar ligeramente el nivel del Lago de Sanabria y con ello, enfriar el terreno ralentizando la propagación del fuego de Porto. Una maniobra hidráulica "tomada a tiempo" por Endesa el pasado 20 de agosto y que evito "males mayores", recuerda el subdelegado.