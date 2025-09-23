Sesnández venera a la Virgen del Carmen camino de su centenario

Sesnández de Tábara cerraba ayer las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen como manda la tradición, con una cena de venado para disfrute de los vecinos, visitantes y allegados que durante cuatro intensas jornadas han recuperado la alegría tras el susto de agosto, cuando el pueblo fue evacuado a causa del incendio de Puercas.

El Obispado de Astorga aprobó la hermandad de la Virgen del Carmen de Sesnández el 28 de junio de 1934, con lo cual va ya camino de cumplir su primer centenario. Sesnández fue tierra de emigrantes a principios del siglo XX a América (Argentina y Cuba) y una vez pasada la Guerra Civil, a diferentes puntos de España, principalmente Madrid.

Aunque la festividad de la Virgen del Carmen coincide con el 16 de julio, las tareas veraniegas de la cosecha llevaron hace ya varios siglos a su traslado al tercer domingo del mes de septiembre, aunque los actos se desarrollan desde el viernes y hasta el lunes.

Un cambio de fechas que el propio Obispo de Astorga trasladó al Vaticano y fue ratificado por el papa Pío IX. Ello supone que el cambio de las fiestas habría tenido lugar entre el 16 de junio de 1846 y el 7 de febrero de 1878 durante su papado de 31 años y 236 días.

Procesión de la Virgen del Carmen en Sesnández de Tábara. / Chany Sebastián

La "Fiesta", así llamada por todos los sesnandinos, señala su ilustre vecino Antonino Rodríguez Fínez, "sigue siendo un acontecimiento insólito para quienes llevamos en nuestras entrañas la identidad de la misma: no importa que recientemente hayamos disfrutado juntos de las vacaciones veraniegas. El tercer fin de semana de septiembre aparece en nuestro calendario como la oportunidad del reencuentro festivo inevitable, salvo que las circunstancias lo impidan. Con orgullo reconocemos el asombro que manifiestan pueblos vecinos por la hospitalidad, unión, cooperación y sentido festivo que respira Sesnández durante las fiestas patronales".

Parte vital de las fiestas son las más de veinte peñas registradas que participaron en el pregón. La peña encargada de dar el pistoletazo de salida tras el emocionado recuerdo para los fallecidos y ausentes, quiso dejar claro lo que significa ser sesnandino: "Persona nacida o habitante de Sesnández, un rincón único en la provincia de Zamora, donde la historia, la tradición y la naturaleza se entrelazan en cada sendero. Guardia de la Sierra y sus costumbres, quien lleva en el alma el aroma de los montes, la fuerza del campo y el legado de generaciones que han labrado la tierra con esfuerzo y pasión. Ejemplo de hospitalidad y arraigo, aquel que, esté donde esté, siempre lleva a su pueblo en el corazón, con el orgullo de saber que ser sesnandino es sinónimo de identidad, comunidad y amor por sus raíces".

A pesar de la despoblación que atenaza el medio rural zamorano, afortunadamente en estas fiestas y también durante todo el año, a los nativos del pueblo se unen multitud de familiares y amigos que aprecian el pueblo como suyo. Explícitamente muchos reconocen que se sienten "más acogidos aquí que en su lugar de procedencia". Exposiciones, competiciones deportivas variadas, juegos para niños, mercado, degustación de hornazos para todos y desfile de disfraces para niños y adultos fueron un éxito y estuvieron muy concurridos.

Las veladas nocturnas volvieron a ser uno de los grandes atractivos con hasta cuatro verbenas populares diferentes que estuvieron amenizadas por orquestas de auténtico lujo como Dakar, Voodoo, La Búsqueda y Media Luna y el DJ alistano Marc, que animaron el pueblo con su música hasta altas hora de la madrugada para disfrute de todos los que durante estos días han disfrutado de la vida en la localidad.

Los vecinos disfrutaron de la tradicional cena de hermanamiento al calor de las brasas. / CH. S.

En el día grande hubo misa de mañana, baile vermut con la charanga Manaita y santo rosario por la tarde con la tradicional procesión. El folclore tradicional corría a cargo de la agrupación alistana Manteos y Monteras al son de las gaitas, dulzainas y tamboriles.

Para finalizar los festejos, como ya es tradición cada año, se eligió el lugar de La Cañada donde los voluntarios se dieron cita para ir a buscar al monte la leña con la que se encendió la hoguera que fue dando calor a los antiguos potes donde los expertos cocineros y cocineras de Sesnández prepararon el exquisito guiso de venado del que disfrutaron en convivencia y hermandad la práctica totalidad de los residentes en Sesnández.

El pueblo nació como tal el día 6 de abril de 1471, según un documento rubricado en la Villa de Tábara por los primeros veinte vecinos sesnandinos y de la otra Pedro Pimentel Vigil de Quiñones (Señor de Tábara y su Tierra) actuando como testigo y juez Sancho Saldaña entonces escribano de su Majestad y público del lugar de Coomonte. Los sesnandinos se comprometían a cambio de poblar Sesnández a convertirse en sus vasallos pagando el fuero perpetuo y de carneros.

"Señorío de Tábara" (Tierra Vieja de Tábara), había sido creado a mediados del mes de septiembre del año 1371 mediante donación del rey Enrique II de Trastámara a su vasallo Gómez Pérez de Valderrábano. Coincidiendo con la creación de Sesnández, en las mismas fechas, se le añadieron otras tres poblaciones, Escober, Casar y Moratones, estos últimos hoy despoblados.

