San Vitero acogerá el Día de la Exaltación de la Capa Alistana
La jornada tendrá lugar el domingo 9 de noviembre al ser el más cercano a la festividad de San Martín de Tours, patrono de la asociación
Otros tres pueblos se postularon como candidatos para ser los anfitriones de la jornada
A. A.
San Vitero será la sede de la Jornada de la Exaltación de la Capa Alistana el 9 de noviembre. La tradicional fiesta anual promovida por Apeca (Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana), ha elegido la localidad alistana como lugar para ensalzar y poner en valor uno de los bienes más importantes de la etnografía zamorana, la capa parda zamorana, en todas sus vertientes.
Previa reunión de la junta directiva de Apeca, el pasado día 19 de septiembre y por mayoría frente a otras tres candidaturas aspirantes, el Equipo Directivo acordó la elección de la localidad de San Vitero, cuya solicitud fue cursada por el propio Ayuntamiento, para la celebración de la decimosegunda edición de esta jornada el 9 de noviembre, domingo más cercano a la festividad de San Martin de Tours, patrono de la asociación.
Cabe recordar que la candidatura de la localidad que alberga cada año la celebración de este evento parte de la treintena de Ayuntamientos de Aliste, Tábara y Alba, así como de algún municipio cercano, que reciben anualmente la carta enviada por Apeca para albergar la citada festividad.
De esta forma y tras la anterior edición celebrada en Sarracín de Aliste, con motivo del XI aniversario de Apeca, la provincia de Zamora retoma la fiesta anual para el encuentro de socios y apasionados de esta emblemática prenda zamorana, donde se podrán ver cientos de capas de Aliste, Alba, Tierra del Pan o mirandesas, entre otras, y donde la música tradicional estará presente a través de varios grupos zamoranos de folklore.
