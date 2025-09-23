Una ruta en bici con paradas interpretativas descubrirá el origen del Lago de Sanabria

El proyecto Iberlobo on bike echa a andar con su primera ruta cicloturista. Bajo el nombre de GEO – BIKE: El origen del Lago de Sanabria, la actividad pretende mostrar las peculiaridades del paisaje y del Parque Natural del Lago de Sanabria en un recorrido de 10 kilómetros que incluirá paradas interpretativas.

La actividad, prevista para el próximo 27 de septiembre en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, es la primera de las rutas programabas bajo el paraguas del proyecto Interreg POCTEP Iberlobo on bike, que busca poner en valor los recursos naturales, etnográficos y gastronómicos de los territorios de la frontera con el país vecino, con el cicloturismo como nexo de unión.

La marcha arrancará a las 10 h desde la Casa del Parque en dirección a la localidad de Cubelo, donde se podrá ver una muestra de artesanía del cuero y disfrutar de una demostración de cómo se elabora artesanalmente este material. Esta propuesta será realizada por la artesana local Rosana Alonso González.

Desde este punto el grupo pedaleará hasta la segunda parada: la localidad de Ribadelago. Aquí se visitará el Museo de la Memoria donde se podrá conocer cómo fue la catástrofe que sufrió este pueblo y que será contada en primera persona por uno de los supervivientes.

Tras esta actividad cultural, será el momento de disfrutar de la gastronomía local. Para ello, Iberlobo on bike ha organizado un picnic.

La música tradicional será la protagonista durante la tarde. Se llevarán a cabo diversas actuaciones culturales relacionadas con las tradiciones y sonidos de Sanabria, con las aguas del Lago como escenario único. El encuentro será en la playa de Viquiella, donde se unirán tradición, música y naturaleza. A las 17:00 horas, se podrán conocer las mascaradas y visparras de Vigo de Sanabria y escuchar las gaitas y tambores sanabreses gracias a la actuación del grupo Atrapallada.

La jornada se cerrará tras disfrutar (18:30 h), de un concierto de piano sobre un escenario flotante en las aguas del Lago de Sanabria.

Toda la jornada tiene un carácter gratuito, siendo necesario inscribirse previamente en el formulario que se encuentra en www.patrimonionatural.org o en los teléfonos 646 609 756 y 676 416 778 o en el correo iberloboonbike@gmail.com . Se ha establecido un número máximo de participantes de 30 ciclistas y está abierta a todos los públicos, al tener unos recorridos de baja dificultad. Los asistentes deberán llevar sus propias bicicletas.

Sobre Iberlobo on bike

El proyecto Iberlobo on bike busca impulsar la sostenibilidad del área de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, en base a la creación de un modelo de destino turístico donde el cicloturismo se convierta en la motivación para visitar el destino; desarrollando tanto una propuesta global en base a la creación de una ruta cicloturista transfronteriza de aproximadamente 500 km como a la identificación de propuesta turísticas en torno a las subáreas turísticas locales en las que se encuentre estructurado el destino.

El Proyecto está financiado con fondos europeos del programa Interreg POCTEP, propone un turismo más sostenible, que invite a disfrutar del territorio valorizando sus recursos, tanto naturaleza como gastronómicos, culturales e históricos. Está dirigido a todos los perfiles de cicloturistas y, en definitiva, a los amantes de la naturaleza, el ciclismo y las actividades al aire libre.

Con estas premisas, se ha diseñado una ruta de aproximadamente 500 km de extensión con un trazado atractivo que permite recorrer los espacios naturales transfronterizos entre España y Portugal. Esta ruta permitirá recorrer el territorio en bicicleta y, al mismo tiempo, acercarse a los recursos y experiencias que se ofrecen en torno a los centros de acogida o “Casas de Cycling”. Se trata de unos centros de ayuda diseñados como nodos estratégicos en la red cicloturista, y donde se podrá reparar o mantener las bicicletas, recibir información turística y disponer de todo lo necesario.