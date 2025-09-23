Malillos sufre su segundo incendio en menos de un mes

Un nuevo incendio declarado en el término de Malillos vuelve a poner en alerta a la población. Se trata del segundo en menos de un mes y que en esta ocasión ha obligado a desplegar a más de una quincena de medios incluyendo refuerzo aéreo.

La alerta se notificaba a las 13:40 horas y la columna de humo era visible desde el polígono de los Llanos apenas unos minutos después. La heramienta Inforcyl establece el punto de origen del foco en el término de Malillos, si bien vecinos presentes en la zona afectada señalan a una superficie fronteriza con Sobradillo de Palomares en dirección a esta localidad perteneciente a Pereruela.

En la zona se encuentran desplegados numerosos medios a los que se suma soporte aéreo que ya planea sobre el cielo para tratar de contener el avance de las llamas. Hasta el momento en la zona trabajan además 17 equipos terrestres entre los que se encuentran cuatro cuadrillas, cuatro autobombas, dos bulldózer, cuatro técnicos de Medio Ambiente y otros equipos de extinción provincial.

Por el momento se desconocen las casas del origen así como la superficie afectada que comenzará a evaluarse una vez se de por controlada la situación.

