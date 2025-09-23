Luelmo recauda más de 1.600 euros para Asociación Española Contra el Cáncer
La cita celebrada en el municipio sayagués a finales de agosto permitió reunir a más de 300 personas
E. V.
Luelmo de Sayago vuelve a mostrar su cara más solidaria al recaudar un total de 1.665,40 euros a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la doble cita deportiva celebrada el pasado mes de agosto.
El evento logró reunir a un total de 333 participantes, entre los 50 corredores inscritors a la segunda edición de la Subida al Cerro Santo y los 283 andarines de la III Marcha Solidaria.
Las inscripciones permitieron recaudar unos fondos que irán destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora (AECC), contribuyendo así a la investigación, prevención y apoyo gratuito y continuado a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familiares.
La cita estuvo organizada por la Asociación Cultural de Luelmo con el apoyo del Ayuntamiento de Luelmo y el impulso de la Fundación Caja Rural de Zamora y la Excma. Diputación Provincial de Zamora. Desde la asociación agradecen a todos los participantes, instituciones, empresas y voluntarios su apoyo y ayuda a favor de la causa.
