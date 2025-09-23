Otro hombre desaparecido en Zamora: Manuel, de 80 años

Además de la alerta por desaparición por Antonio, la Guardia Civil ha establecido a última hora de este martes otro dispositivo de búsqueda por la desaparición de un hombre que responde al nombre de Manuel C.A. El desaparecido es residente de la residencia de ancianos de la localidad de Tábara. El hombre tiene 80 años, mide 1'65 metros de altura, tiene el pelo canoso y es de complexión delgada.

En el momento de la desaparición llevaba chaqueta de vestir color beige, camisa de cuadros azules y grises, pantalón oscuro y zapatos marrones.

Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora se ha establecido dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona sobre las 20.35 horas. En él participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, Usecic, Equipo Pegaso y Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, estando prealertadas otras unidades. Al mando del dispositivo y como responsable de su coordinación se encuentra el sargento Comandante de Puesto de Tábara.