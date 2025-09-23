Herido un camionero de 27 años en una accidente en Cañizal: corte del tramo de la A-62 afectado
La autovía permanece cortada al tráfico entre el kilómetro 195 en Castrillo de la Guareña hasta el kilómetro 203
T. S.
Un camionero de 27 años ha resultado herido en el accidente ocurrido durante la noche de este lunes en la autovía A-62 sentido a Portugal, en concreto, en Cañizal pasadas las 22 horas. El vehículo volcó en la carretera y aunque en un principio el aviso a Emergencias 112 alertó sobre que el varón permanecía atrapado en la cabina, a la llegada de los Bomberos de Toro el hombre se encontraba en el exterior liberado.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y sanitarios del centro de salud de Pedrosillo del Ralo. Los sanitarios atendieron al hombre en el lugar del accidente y corroboraron que las heridas eran leves, por lo que fue dado de alta en el momento.
Autovía cortada
La autovía A-62 permanece cortada al tráfico entre el kilómetro 195 en Castrillo de la Guareña hasta el kilómetro 203 en Cañizal, en sentido ascendente hacia Portugal.
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- Un vecino halla a la mujer desaparecida en Zamora
- Las últimas voces del ovino en Zamora: el ocaso de un oficio
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- Un pequeño municipio zamorano saca a concurso la gestión de su único bar
- El incendio de Lanseros regresa a nivel 0
- Nadie se hace cargo': el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera
- Los diez habitantes de San Román de los Infantes ya tienen una carretera reformada