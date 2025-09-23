Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo

Nueva desaparición en la provincia de Zamora. La Guardia Civil busca desde la tarde de este lunes a un hombre de 63 años que responde al nombre de Antonio. El varón debería de haber llegado a su domicilio de Zamora en la tarde de ayer y, al no hacerlo, sus familiares pusieron los hechos en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad.

Es posible que Antonio utilice un Peugeot 307 de color rojo y matrícula 7405DTG, vehículo que, tal y como informan fuentes internas a este periódico, por el momento no ha podido ser localizado. Esta es la fotografía facilitada por la Guardia Civil del hombre desaparecido:

El hombre desaparecido. / Guardia Civil de Zamora

El dispositivo de búsqueda permanece activo en las últimas horas y ha trabajado durante la noche con varias patrullas de Seguridad Ciudadana al servicio del operativo sin éxito por el momento.

El desaparecido cuenta con otro domicilio en Almeida de Sayago, donde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado, además del de Zamora capital. Las labores de búsqueda ya han inspeccionado buena parte de sus propiedades, al tiempo que se ha informado a todos los vecinos del municipio sayagués para que estén atentos a cualquier posible avistamiento del vecino o del turismo.

Ampliación del operativo: embarcaciones, helicóptero y perros

Este martes se han ampliado los efectivos con patrullas de Seguridad Ciudadana y Seprona con embarcación, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Atención al Peregrino (OMAP), así como el helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, con base en León, bajo la coordinación del Teniente Adjunto de la Compañía de Zamora.

Operativo de búsqueda. / Guardia Civil

También están sobre aviso otras unidades como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para labores de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo PEGASO y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con base en Zamora, que se podrían ir incorporando al dispositivo a lo largo de la mañana en función de su evolución.

El último lugar donde fue avistado el vehículo de esta persona fue la zona de Carbellino de Sayago.