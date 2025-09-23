El cierre de la media veda deja un balance irregular en la provincia de Zamora con escasez de codorniz –salvo raras excepciones–, pero recuperación de la caza de la tórtola tras tres años de restricciones de Europa que llega con el registro de capturas a través de la aplicación Capturcyl. Todo ello en un momento de gran presencia de la paloma torcaz y del conejo.

Los pronósticos iniciales no se han cumplido con la codorniz. Su presencia al inicio del periodo de cosecha anticipaba una buena temporada que se ha visto truncada dejando "muy pocas capturas". Cotos como los alistanos han sufrido un vuelco y apenas han notado su presencia frente a los de Fuentesecas, Malva y Benavente y Los Valles que sí han podido disfrutar más de la codorniz. También en zonas como Villaralbo donde la "bajada" de la codorniz ha permitido dar por finalizada la media veda con mejores perspectivas frente a las semanas iniciales.

Un cambio de tendencia que, en opinión de los cazadores, se debe a la pérdida del hábitat derivada de la maquinaria agrícola que anula los espacios de cobijo de esta ave entre el cereal, lo que se suma a las altas temperaturas registradas a lo largo del verano. Explica David Pascual, delegado provincial de caza, que "especialmente las codornices llegan a la Península huyendo del calor de África y en busca de lugares frescos".

Mejores números ha presentado la tórtola europea que ha anotado un año "bastante bueno" gracias a los tres en blanco que han permitido a la especie recuperarse de su declive poblacional. Los expertos de la Unión Europea acordaron este año reabrir el aprovechamiento sostenible de la especie tras la suspensión y moratoria para favorecer su recuperación a medio plazo y que se ha prolongado durante las últimas tres temporadas.

La codorniz defrauda en el cierre de la media veda en la provincia de Zamora | CEDIDA

Una reapertura que ha llegado con cupo controlado (hasta seis ejemplares diarios) y condicionado al registro obligatorio de las capturas a través de la aplicación móvil Capturcyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. En total, durante esta temporada se ha autorizado su caza en 276 cotos de Castilla y León, de los que 69 pertenecen a la provincia de Zamora. Su preferencia por la colza ha impulsado su presencia especialmente en comarcas como La Guareña y Tierra del Vino.

El registro del número de capturas servirá para elaborar el censo nacional de la tórtola europea, permitiendo observar sus rutas migratorias y cumplir con las normativas europeas.

En el caso de la paloma torcaz, el balance es igualmente positivo, especialmente en las zonas más próximas al perímetro de Zamora ciudad donde encuentran resguardo. Muchas capturas también de conejos, anotándose su recuperación –es el caso de Fuentespreadas–, y libres de parásitos externos (garrapatas).

El balance es cero en el caso de aquellos cotos situados en terrenos afectados por los incendios acaecidos este verano, donde la media veda no pudo ni arrancar. La suspensión del aprovechamiento cinegético es automático durante un periodo de cinco años, atendiendo al artículo 92 de la Ley 3/2009, del 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

