Un camión atropella a un conductor en plena A-66 en San Cebrián de Castro
El hombre se encontraba fuera del turismo y fue levemente golpeado durante la maniobra para esquivar el obstáculo
E. V.
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León informaba este martes de un atropello en plena A-66 durante unas maniobras para esquivar a un conductor que se hallaba fuera de su vehículo detenido en el arcén.
El suceso ha ocurrido a la altura del kilómetro 253 a la altura de San Cebrián de Castro sentido Benavente sobre las 14:04 horas. El herido, un varón de 65 años, se encontraba consciente en el momento aunque refería un dolor en el costado, por lo que el 112 avisó a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al herido.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado también la Guardia Civil de Tráfico.
