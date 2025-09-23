Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión atropella a un conductor en plena A-66 en San Cebrián de Castro

El hombre se encontraba fuera del turismo y fue levemente golpeado durante la maniobra para esquivar el obstáculo

Un camión atropella a un conductor en plena A-66 en San Cebrián de Castro

Un camión atropella a un conductor en plena A-66 en San Cebrián de Castro / JcyL / LOZ

E. V.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León informaba este martes de un atropello en plena A-66 durante unas maniobras para esquivar a un conductor que se hallaba fuera de su vehículo detenido en el arcén.

El suceso ha ocurrido a la altura del kilómetro 253 a la altura de San Cebrián de Castro sentido Benavente sobre las 14:04 horas. El herido, un varón de 65 años, se encontraba consciente en el momento aunque refería un dolor en el costado, por lo que el 112 avisó a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al herido.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado también la Guardia Civil de Tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents