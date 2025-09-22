Un varón de 33 años, herido tras un accidente en la A-52 a la altura de Asturianos

Las carreteras zamoranas siguen su racha de accidentes este lunes, con una nueva intervención por parte de los servicios de emergencia. En esta ocasión, ha sido la autovía A-52 el lugar donde se ha producido el siniestro, que solamente habría dejado un herido leve de 33 años. Según ha informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación del accidente se produjo a las 15:57 horas, dando alerta de una salida de vía en el kilómetro 69 de la vía principal que une Zamora con Galicia, a la altura de Asturianos. Hasta el lugar, se han desplazado tanto la Guardia Civil de Tráfico como una ambulancia medicalizada de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Pese a lo aparatoso del accidente, el único herido en este incidente se encuentra "herido leve con mareos por el accidente", del que todavía no se conocen más detalles sobre las posibles causas. Cabe recordar que se trata del segundo accidente que ocurre en menos de una semana en la A-52, después del ocurrido a la altura de Villabrázaro el pasado 18 de septiembre. Asimismo, el lugar de este nuevo accidente que ha puesto en alerta a los zamoranos se ha producido a apenas 4 kilómetros -aunque en sentido opuesto- de donde perdieron la vida Diogo Jota y André Silva en la fatídica noche del 4 de julio.