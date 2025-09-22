Una quincena de medios logran controlar un fuego en Samir de los Caños

La declaración de un nuevo incendio, esta vez en la comarca de Aliste, ha obligado a desplazar a una quincena de medios, entre ellos dos hidroaviones que ya han dado el foco por controlado.

El incendio se declaraba a las 14:25 horas de este lunes e inmediatamente se desplazaron hasta la zona soporte aéreo junto a dos agentes forestales, tres carrocetas, equipos Romeo, dos patrullas de la Guardia Civil y dos buldózer junto a los bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en San Vitero.

Por el momento se desconocen las causas que han originado este nuevo foco así como la superficie de terreno afectada.