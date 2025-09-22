"El libro es un gracias a la sanidad pública por permitirme seguir mirando con nitidez"

¿Cómo define "Miradas"?

"Miradas" es otro libro dando las gracias. En esta ocasión a la sanidad pública, esa que me permite seguir mirando con nitidez todo aquello que me rodea.

Todo agradecimiento nace de una lucha interna. ¿Cómo lo canaliza?

Intento siempre defender la sanidad pública, ponerla en valor. Creo que si la gente supiese lo que cuesta cada tratamiento recibido, cada operación... entonces se defendería con uñas y dientes. Y siempre es necesario verbalizar las gracias para los profesionales que apuestan por trabajar en la sanidad pública. De igual forma, pienso que el lugar donde se viva en nuestro país no debería ser una cuestión de estar más o menos protegido. El medio rural necesita que no se cierren centros de salud o que se reabran los ya cerrados. El pasado sábado acudí a la concentración de la plataforma en Bermillo de Sayago, una experiencia de lo más gratificante.

"Miradas" es también una lucha contra la degeneración macular.

Sí. Cuando la degeneración se presenta, al menos en mi caso, fue un mazazo, luego tienes que aprender a convivir con ella. Tiene que aprender a convivir con las inyecciones intravítrea, a veces como en mi caso mes, tras mes. En definitiva, tienes que luchar para intentar que el ir a negro se retrase lo más posible. Seguir el tratamiento, cuidar la alimentación y quererte. Por último y relacionado con la anterior pregunta, doy gracias a tener en nuestro país una Seguridad Social que cubre tratamiento como el que necesitamos los que sufrimos degeneración macular.

El amor por la escritura se esconde en cada relato, en cada instantánea y en cada reflexión sobre rincones que escapan de la mirada habitual...

Entre las páginas de "Miradas" encontramos aquello que muchas veces pasa desapercibido a la mirada del viajero o el paseante.

Es su segundo título tras "Súbete al paisaje, en Sayago. Mucho más que los Arribes". La comarca que descubrió gracias a un fenómeno llamado Filomena... y que fue la que le dio el impulso de pasar de la red al papel se cuela de nuevo entre sus páginas.

Aunque siempre escribí, algunas veces publique en prensa, otras tan solo era reflexiones que quedaban entre mis amigos o conocidos. Fueron mis amigos quienes más me impulsaron a publicar. Finalmente, el viaje por Sayago fue el detonante. Quería empoderar a una comarca, con rincones de auténtica postal. Dar las gracias a sus vecinos, lo que se brindaron a abrir sus casas a disfrutar de la compañía de dos viajeros en tiempo de la Filomena. También dar las gracias a los que ya no están, a todos aquellos que construyeron arte en piedra; a los que cuidaron su paisaje para que lo disfrutemos hoy.

¿Somos conscientes de lo que aquí tenemos?

No. El tesoro que guarda Sayago, es desconocido. Es imposible encontrar en cualquier otro lugar tanta riqueza paisajística y piedra seca. Pero quienes más lo desconocen son aquellos políticos que no son capaces de hacer políticas para fijar población. Buen asfaltado de carreteras, sanidad pública, transporte, educación, conexiones a internet...

La pregunta es obligada, ¿por qué elegir Sayago y por qué Bermillo para celebrar la primera presentación de este libro?

Yo nací y me crié en Madrid. Nunca tuve pueblo. En los pueblos de Sayago encontré algo increíble, una magia que se transmitía en las palabras de aquellas personas con las que hablábamos. La magia del entendimiento, con las mascarillas tapándonos las caras. Y Bermillo, por aquel año tenía la primera área de autocaravanas de la comarca, queríamos disfrutarla y claro. Además, quería visitar Bermillo porque en ese pueblo, al igual que en Muga, vivió por un tiempo el escritor e investigador José María Arguedas. En Sayago realizó su tesis doctoral en Antropología, titulada Las comunidades de España y del Perú, mediante una beca de la UNESCO.

Espíritu nómada, también reivindicativo del derecho de los autocaravanistas, defiende Zamora como ciudad y provincia de apuesta por el turismo itinerante. ¿Es una realidad extrapolable al resto de territorios?

No, nada extrapolable con otros territorios. La provincia de Zamora va siguiendo los pasos de Palencia, cada vez se ven más áreas de servicios para estos vehículos y el respeto a esta forma de viajar es muy superior al que se ve en otros territorios. Y sí hablamos de capitales, Zamora es todo un ejemplo, un ayuntamiento que, aun teniendo dos áreas de estacionamiento y servicios para autocaravanas en funcionamiento, se planteó una tercera, igualando así a la capital leonesa. En ambas capitales hablamos de áreas que permiten llegar al centro histórico en corto paseo.

¿Algún espacio de estacionamiento que eche en falta en la provincia o en Castilla y León?

En esta región, como en otras muchas, existen muchas carencias. Por poner un ejemplo de las capitales de provincia, dentro de lo que sería la histórica región de León, Salamanca necesita un área de servicio y estacionamiento de autocaravanas céntrica que permita acoger a los viajeros que buscan cultura y patrimonio histórico.

