El incendio de Lanseros, "claramente intencionado", estuvo próximo al nivel 2

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha confirmado que el incendio declarado el pasado sábado en Lanseros y que movilizó a más de medio centenar de equipos de extinción fue "claramente intencionado" atendiendo a su localización a los pies de la carretera ZA-V-2636.

Así lo ha apuntado este lunes Prada refiriéndose a la vía que une a la localidad, perteneciente al municipio de Manzanal de los Infantes, y el barrio de Lanseros con la Nacional 522 -si bien en un inicio la herramienta Inforcyl apuntaba a su ubicación en la carretera ZA-P-2659 ya pasado el casco urbano de Lanseros-.

La cercanía de la población de Manzanal de los Infantes y de Sejas obligó a decretar casi de inmediato el índice agregador potencial 1 que se rebajó tras más de ocho horas de intenso trabajo en la zona. La situación obligó durante toda la mañana a valorar la posibilidad de elevarlo a nivel 2 ante la posibilidad de que las llamas saltasen el río Negro y se extendieses por una mayor superficie arbolada. "Si hubiese saltado se habría decretado la situación de alarma mayor", afirma.

En estos momentos se mantienen sobre el terreno una cuadrilla terrestre, una autobomba y un técnico para avanzar en la extinción del foco al tiempo que se avanza en las labores de estimación de la superficie afectada.