Villamor de Cadozos recupera una fuente del siglo XVIII

Los vecinos de Villamor de Cadozos han rehabilitado una fuente cuya construcción data del año 1792. Se trata de la primera actuación en la zona emprendida por este grupo de voluntarios que se han centrado en recuperar el adoquinado, cuidando cada detalle y poniendo en valor un patrimonio que es de todos.

El siguiente objetivo se sitúa en la fuente romana que forma parte de la calzada. "Un ejemplo de cómo la historia cobra vida cuando los vecinos se unen", muestran orgullosos.