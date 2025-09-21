Las últimas voces del ovino en Zamora: el ocaso de un oficio

"Somos los últimos ya". La explotación en extensivo de ovino y caprino de Juan Isidro y Charo Pérez en El Cubo de Tierra del Vino pone voz a la resistencia en una época de declive y paradojas. El buen momento que vive el cordero contrasta con las largas jornadas de pastoreo, la burocracia y el temor al lobo y los buitres, factores que ahuyentan a sus descendientes a la hora de dar continuidad a un legado que agoniza.

Con la jubilación acariciándoles el hombro, el futuro de la cabaña depositaba sus esperanzas en sus hijas Marta y Patricia, quienes llegaron a plantearse crear una sociedad que les permitiera compatibilizarlo con sus empleos en la enfermería y la docencia. "Es verdad que no podríamos dedicarnos 24 horas como hace mi padre, pensamos incluso en estabularlas invirtiendo en las naves. Pero es imposible".

Más de cuatro décadas de dedicación y varias generaciones echarán con ellos el cierre a las porteras de una explotación que ahora acoge a unas 600 cabezas. Hace no tanto, el número de ganaderías de ovino en El Cubo era el triple y en un año más o menos "no quedará nadie". Una situación contraria a la de la agricultura con cerca de una decena de profesionales en el municipio.

"Esto se acaba, es una pena". El lamento de Charo refleja el fin de una larga estirpe de profesionales entregados desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche –incluso la madrugada– al cuidado de su explotación. Sin ayuda de obreros, la carga diaria recae sobre las espaldas de los titulares, en este caso de un matrimonio que ha estado luchando "por 20 y 30 euros que llegaron a valer los corderos". Las pariciones son extenuantes y "aquí da igual que llueva que nieve: hay que andar con ellas igual". El recuerdo de la tormenta Filomena en enero de 2021 aún perdura: "Aquello fue horrible. Todos los corderos estaban congelados y solo podíamos acceder con tractores".

Juan Isidro vigila la cabaña en una finca anexa a la nave. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La dependencia del rebaño se traduce en una entrega total a costa de la familia y al margen de navidades, veranos, domingos y festivos. Sin posibilidad de disfrutar de unas vacaciones conjuntas, sus hijas conocieron la playa por sus tíos "y eso que hace cinco años que dejamos el ordeño" para dedicarse por entero a la producción de carne. Es de calidad, reconocen, pero la cercanía de la guarida del lobo les hace contener la respiración. Y en cada recuerdo, Patricia asiente.

"Mira, allí tiene la casa". Ni las cañizas, ni la presencia de los perros de carea ni de los mastines consiguen contenerlos, como tampoco el continuo movimiento entre las diversas parcelas que obliga al cánido a cruzar el pueblo. "Si no salta, escarba, pero no hay trampa para ellos", aseguran.

El último ataque dividió al rebaño en cuatro grupos, ahuyentándolas hasta cinco kilómetros y obligándolas a invadir la Nacional 630. El balance –con tres ovejas muertas– pudo ser peor, pero el susto no se lo quita nadie, como tampoco la búsqueda del 93% de la cañada que decidió abandonar la seguridad de las cañizas para escapar del cánido. Y con todo, la suerte de localizarlas y de cobrar los daños en forma de bajas (que no, puntualizan, los abortos derivados que nunca faltan).

Familia ganadero ovejas ataque de lobo sin relevo generacional / José Luis Fernández

No ha sido la excepción hasta el punto de convertir a esta explotación en la voz nacional de los ganaderos asediados por el lobo en las ondas hertzianas gracias al programa Agropopular del periodista César Lumbreras. Con él, sitúa en el mapa a una provincia en la que su sector por excelencia se apaga por falta de oportunidades.

Su presencia apenas se notaba unas décadas atrás, pero "a partir de 2013 todos los años registramos al menos un ataque", reconocen. Hay quienes han desistido porque "se meten hasta en las naves. ¿Y qué hacemos?". De la aparición del buitre, "ya ni hablemos". Charo evita acercarse cuando el carroñero se aproxima.

"Esto no lo quiere nadie"

El descenso del número de explotaciones es la tónica. El Maderal mantiene también una única ganadería de ovino en activo, al igual que en Cuelgamures. Lamentan que "esto no lo quiere nadie" porque "cuando no estás con las ovejas, estás al ordenador". La única alternativa pasa por contratar a un gestor para evitar pasar todo el día en la carretera entre Fuentesaúco –donde se localiza la unidad veterinaria– y Zamora, perteneciente a la zona en la que pasta la explotación.

Patricia y Juan Isidro junto a la cabaña de ovino y caprino que mantienen en El Cubo del Vino, la última en activo. / José Luis Fernández

"Los hijos, por lo general, se buscan la vida y ni se lo plantean. Pero es que tampoco puedes". Fieles testigos del sacrificio, optan por otras salidas laborales dentro y sobre todo fuera del municipio. Con ellos se pone fin a un oficio que, con su continua presencia, mantiene el campo vivo y a salvo.

El estabulado se impone y el sonido de los cencerros se amortigua, como la voz de quienes nacieron entre ovejas, conocieron a sus padres dormitando en un carro o realizando jornadas de 15 horas. La devoción de los verdaderos hijos del relevo generacional se extingue por falta de oportunidades y, sobre todo, de facilidades reales. "Duraremos lo que tengamos que durar".

