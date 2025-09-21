Tábara honra a la Virgen del Carmen por primera vez con sólo mujeres al frente de la Junta Directiva

Nuestra Señora la Virgen del Carmen acogió bajo su manto protector a los tabareses y tabaresas en un ritual religioso y devocional que se ha mantenido vivo desde los duros tiempos llegados tras la guerra civil. Una tradición nacida en 1948 fiel a su cita cada año para finalizar el verano. Este año los mayordomos fueron los hermanos Luis y Mari Toñi Romero Cid.

Miembros de la Asociación de Campaneros Zamoranos rompían los sonidos del silencio del entorno de la Sierra de la Culebra con el repique de campanas que invitaban a los vecinos y devotos a vestirse con sus mejores galas para participar en los festejos religiosos más concurridos del año en la parroquia tabaresa de la Diócesis de Astorga.

Los actos religiosos en la iglesia de la Virgen de la Asunción coparon el protagonismo con una misa y una multitudinaria y colorida procesión donde Nuestra Señora la Virgen del Carmen procesionaba en sus andas floridas. El coro “A nuestro aire” actuó en la misa y el grupo de Danza del Paloteo Tabaresas ofrecía sus lazos durante la procesión por las calles de la villa.

El auditorio municipal Leticia Rosino de Tábara acogía una sabrosa comida de hermandad y convivencia en la que participaron alrededor de 160 comensales, a base de la tradicional “Arroz a la Zamorana”, pollo con patatas panaderas y tarta de chocolate con galleta preparada por la cocinera del centro de turismo rural “El Roble”.

La cofradía y la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen han iniciado un nuevo ciclo con la celebración del tercer domingo de septiembre de 2025, primera de su historia en la que ha estado al frente una Junta Directiva integrada por mujeres cuando durante los anteriores 77 años de vida los directivos habían sido siempre hombres, pues así lo establecían los estatutos.

La Cofradía de la Virgen del Carmen de Tábara nacía el día 1 de octubre de 1948, siendo cura párroco Timoteo Aparicio Alonso, rubricando el acta fundacional con la participación inicial de 122 devotos de los cuales ya entonces eran mayoría las mujeres (83) frente a los 39 hombres.

Eran otros tiempos en plena posguerra y los cargos siempre recaerían en los hombres: Jesús Morán López (presidente), Manuel Casas Jorge (vicepresidente), Manuel Sierra de Castro (secretario), José Andrés Romero (tesorero) y Matías Fresno Casas y Lorenzo Fresno Andrés vocales conformaron la primera Junta Directiva.

En la Asamblea General del 24 de agosto de 2018 los cofrades habían votado por unanimidad la adecuación de los estatutos a las funciones y realidad actual de la hermandad, con el objetivo de modernizar su estructura y adaptarla los tiempos presentes. Fue así como se incluyó en el artículo 10 de los estatutos que: “cualquier cofrade, sea hombre o mujer, siempre que tenga más de 18 años, tiene el derecho a ser elegido como miembro de la Junta Directiva y elegir a sus miembros”.

La nueva Junta Directiva está integrada por primera vez toda ella por mujeres: Emma Peña Ruíz es la presidenta, Joné Alonso Alonso la secretaria, Berta Rodríguez Vara la tesorera y Tania Ratón González como vocal.

Digno es reconocer y alabar la labor durante alrededor de veinte años de la anterior Junta Directiva integrada por José María Vara Monteso (presidente), Salvador Romero Díez (tesorero), Antonio Esteban Moldón (secretario) y Luis María del Río, Moisés Fernández Antón, Juan José Peña Caballero y Oscar Puente Cabrerizo vocales.

La imagen de la Virgen del Monte Carmelo que se venera en Tábara fue donada también por una mujer cumpliendo una promesa hecha en 1947 por la devota tabaresa Emilia Fresno Moráis al salir sano y salvo su marido Manuel Casas Jorge de una más que delicada operación para la época realizada con éxito por el prestigioso cirujano madrileño José Luis Gómez Maroto.

La Virgen del Carmen, advocación de la Madre de Dios en el Monte Carmelo (Jardín de Dios) de Israel, celebra su fiesta el día 16 de julio, sin embargo, en 1948 era una fecha en plena faena veraniega de la siega del centeno y el trigo donde no había tiempo para andar de fiesta, por lo cual los fundadores de la cofradía optaron por el tercer domingo de septiembre -en que ya se había culminado con la trilla y la posterior recogida del grano y de la paja- donde perdura.

La cofradía mixta de la Virgen del Carmen cuenta con la particularidad de ser la hermandad actualmente más grande en cuanto a cofrades en los 102 pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, tanto en la Diócesis de Zamora como en la de Astorga, pues supera los 800 miembros entre hombres y mujeres mayores de dieciocho años. Supera incluso a la cofradía de la Virgen de la Salud de Alcañices con alrededor de 600 hermanos y hermanas.