Tierra del Vino

Recortables para vestir a los pingüinos del cuento de Pilar

La biblioteca Miguel de Cervantes de Villaralbo acogió la presentación del primer libro de su vecina y profesora jubilada titulado "Las Vacaciones"

E. Vega

Villaralbo

Los pingüinos, esos adorables animales que inspiraron a la profesora jubilada Pilar Muñoz a escribir su primer cuento infantil cobran vida en la biblioteca Miguel de Cervantes de Villaralbo.

La presentación de "Las vacaciones" de la vecina villaralbina invitó a los más pequeños no solo a descubrir una nueva aventura sobre papel, sino a preparar la maleta de estas aves con todo tipo de ropa y accesorios recortables. Un taller que cautivó a niños de 3 a 7 años.

