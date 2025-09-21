Los gigantes y cabezudos de España y Portugal homenajean a Miguel Ángel Alonso Llamas

La villa de Alcañices brilló con luz propia un año más con las fiestas de San Mateo donde este año el protagonismo tuvo nombre propio en el alcañizano Miguel Ángel Alonso Llamas, una de las personas más conocidas y queridas de toda “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) en cuyo honor se desarrolló el exitoso y multicolor encuentro de gigantes y cabezudos. Un evento salido adelante gracias al apoyo de establecimientos locales y al Ayuntamiento que preside el alcalde David Carrión Galhardo.

Miguel Ángel Alonso Llamas, nacido en Villabrázaro el 1 de septiembre de 1969, se ha convertido por méritos propios en uno de los más ilustres vecinos de la villa de Alcañices por su dedicación altruista a cultivar la vida social y cultural en la capital alistana. Llegó a “La Raya” con apenas seis años de edad al ser destinado su padre, Guardia Civil, a la Casa Cuartel de Alcañices.

Allí creció y tras su paso por el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro desarrolló su labor en la Benemérita por diferentes puntos de España hasta que vio cumplido su deseo de regresar a Aliste donde se casó con Yolanda Cerezal Gallego, la actual Juez de Paz de Alcañices, formando allí su familia.

Una enfermedad le obligó a dejar el Cuerpo de la Guardia Civil, pero no su vocación de servicio a los demás, siendo durante varias legislaturas miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcañices como la mano derecha del alcalde Tomás Carrión Carrión al que solía acompañar en su viajes a Zamora y Valladolid. Siendo teniente de alcalde, en 2008, él fue el principal artífice de la creación y puesta en marcha de la Agrupación Local de Protección Civil “Virgen de la Salud” de Alcañices. Ese mismo año creaba el club deportivo de fútbol sala Inter Alcañices que fue creciendo hasta convertirse en una escuela con más de 80 jugadores, desde prebenjamines a veteranos.

Un año antes, en 2007, ya como edil, fundó la Asociación Cultural “Gigantillas de Alcañices” que logró recuperar y revitalizar a los gigantes y cabezudos alcañizanos en su esencia más pura cumpliendo su sueño de dar vida a los nuevos “Tratado” y “Concordia”, dos gigantes que tomaron el nombre de la histórica firma del Tratado de Alcañices (Concordia) con la delimitación de las fronteras más antiguas de Europa conocidas por parte del los reyes Don Dinis de Portugal y Fernando IV de Castilla y León. Gracias a Llamas unas gigantillas y cabezudos que se debatían entre el olvido y la salvación recobraron la vida recuperando su espíritu hasta convertirse en un símbolo de identidad y unión viajando allí donde son requeridos.

Quienes le han tratado y le conocen sentencian que “Llamas (Miguel Ángel) no solo ha sido testigo de la transformación social y cultural de Alcañices en lo que llevamos de siglo XXI, sino que ha sido uno de sus artífices. Su historia es la de un hombre que, desde la discreción, la humildad y el trabajo constante, está dejando huella en cada rincón”. También formo parte de la anterior junta directiva de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste) en la última etapa en la presidencia de Jesús María Lorenzo Más.

Tratado y Concordia lideraron, -siempre con su indumentaria alistana-, junto a las demás gigantillas y cabezudos de Alcañices, un mágico encuentro junto los grupos foráneos llegados desde Villaralbo, Corrales del Vino, Camarzana de Tera, Otero de Bodas, Entrala, Mombuey, Villamurriel de Cerrato (León), Zamora y Valladolid por España; y los de Vila Real (Os Trovadores) y Braga (Ida y Vuelta) por Portugal. Un desfile que alegró la anochecida a niños, jóvenes y mayores finalizando con una vena de hermandad para todos los participantes en la plaza Alcalde Tomás Carrión.

Alcañices viaja al pasado de la mano de su mercado medieval / Chany Sebastián

San Mateo cerró como ya es costumbre las fiestas de verano en Aliste complementando el éxito de los festejos patronales alcañizanos en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción que, gracias a un magnífico y variado programa, seguramente el mejor de la comarca, congregaron a mediados de agosto a cientos de visitantes tanto de España como de la vecina Portugal.

Antaño San Mateo era tiempo de fiesta y feria. Tras su recuperación uno de los principales actos del día grande fue el mercado medieval “Dentro de la Villa” y las vaquillas.