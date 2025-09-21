Romería de la Virgen de la Carballeda: devoción inmemorial a la doble patrona

Las puertas del Santuario de la Virgen de la Carballeda se abrían ayer domingo para recibir a los cientos de devotos que cada año acuden a arropar a la Señora de la comarca. Su doble título es siempre sinónimo de multitudinaria veneración a una imagen que también se presenta como la patrona de Rionegro del Puente.

Día grande en una programación cuyos actos se centraban en el entorno del templo de mayores dimensiones del noroeste zamorano y perteneciente a la Diócesis de Astorga. Con todo, sus dimensiones no bastaban para acoger a los feligreses personados en las cinco misas programadas y que han oficiado diferentes párrocos. La eucaristía mayor corrió a cargo de Miguel Ángel González García, director del Archivo Diocesano de Astorga y estuvo amenizada por el coro interparroquial de Sanabria y Carballeda bajo la dirección de sor Isabel. La celebración contó con la presencia de todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Rionegro, el alcalde de Galende y diputado provincial por la comarca de Sanabria José Manuel Chimeno Lois, el alcalde de Puebla y senador socialista José Fernández Blanco junto a numerosos regidores de la comarca.

La imagen de la "Señora de la Carballeda" salió en andas para recorrer su pueblo en una jornada festiva de compras y delicatessen. Los tradicionales puestos pulpeiros se quedaron una vez más sin producto, incapaces de dar abasto con la demanda que cada año se mantiene. Artesanos, agricultores y vendedores ambulantes dieron rienda suelta a las billeteras de unos compradores que aprovechan para surtir su despensa con los productos de la zona.

Ya por la tarde, la celebración de la misa por los enfermos daba por concluidos los actos religiosos para dar paso al ámbito más puramente cultural. El Palacio de Losada ofrecía la oportunidad a los visitantes de disfrutar de las obras finalistas del Premio de Pintura y Fotografía Diego de Losada, mientras en la calle, los dulzaineros, gaiteros y tamborileros amenizaron con su repertorio tradicional.

Suscríbete para seguir leyendo