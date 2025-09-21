El detentenublao y otros toques de campanas en los pueblos de Zamora

Por la mañana, apenas despuntaba el día, su recio y musical sonido despertaba y ponía en pie a los vecinos que se apresuraban a atender el ganado y a trabajar la tierra.

Tañían las campanas para llamar a misa, para alertar de los incendios, para llamar a concejo y hacer trabajos comunales, para llamar a la oración... Encordaban para informar de los fallecimientos. También repicaban con alegría los días de fiesta.

De este modo las campanas marcaban los horarios y la vida de los pueblos. Informaban, compartían penas y alegrías. Las campanas hablaban.

Emilio Fraile

El lenguaje campanil

El lenguaje de las campanas era todo un arte que sabían ejecutar con maestría sacristanes y mayordomos de las iglesias. Son verdaderas melodías musicales ejecutadas con un singular instrumento: las campanas, fundidas en bronce y cuyo número varía en función del tamaño de la iglesia, si bien en la mayoría de los templos zamoranos rurales suele haber solo dos, una grande y otra de tamaño inferior, generando cada una de ellas un sonido diferente.

Antiguamente había numerosos toques que todos los vecinos sabían interpretar y que eran marcados por cada Diócesis, siendo algunos comunes en todo el país. Aunque en la práctica se iban personalizando en cada parroquia.

GALERÍA | Repique de campanas contra la Zamora vacía: así lo viven los pueblos / A. S. / Cedidas

Los mayordomos se encargaban de los distintos toques para la oración. El de ánimas, al amanecer, solía consistir en tres toques de la campana grande. Estas tres campanadas se repetían al mediodía, recibiendo el nombre del Ángelus, aunque en algunos pueblos consistía en tocar doce campanadas con la pequeña, como si fueran las horas de un reloj. Y a la caída de la tarde, nueve campanadas de la grande llamaban de nuevo a la oración.

Cada toque, un mensaje

Otros toques de campanas se ejecutaban por el sacristán, como la llamada a misa. Eran toques diferentes en función del tipo de misa (de diario, de domingo, festividades, misa cantada, misa solemne, etc.). Este toque hoy en día se sigue manteniendo, aunque ya no hay tanta variedad. En la localidad de Sejas de Aliste se da el primer aviso media hora antes de que comience la misa con el tañido de ambas campanas. Posteriormente, a medida que se va acercando la hora, se dan otros dos avisos con toques de ambas campanas. La llamada a misa culmina con el tradicional toque de las tres y la una: cinco minutos antes de que comience, se tocan las tres, consistente en tres golpes simples de badajo. Y finalmente la una, que consiste en una sola campanada, un toque solemne que anuncia el comienzo de los oficios religiosos.

Las campanas repican los días de fiesta, incluso en las vísperas, para anunciar a los vecinos la proximidad del evento. También se repica en las bodas al finalizar la ceremonia y en los bautizos para dar la bienvenida al niño. Antiguamente también se repicaba durante la bendición de los panes en el día de San Marcos. Para repicar hay que voltear las campanas durante al menos varios minutos, acción no exenta de riesgo porque las campanas pueden golpear al campanero y provocarle graves lesiones.

Dos toques si muere un hombre, tres si es una mujer

Las campanas son capaces de transmitirnos tristeza cuando las utilizamos para encordar o doblar a través de su canto fúnebre y lastimero anunciando la muerte de uno de los vecinos de la parroquia. Este toque de difuntos, también llamado clamor, se lleva a cabo alternando campanadas con la pequeña y la grande. Y al final se dan dos toques si la persona fallecida es una mujer, tres si se trata de un hombre, cuatro si es un sacerdote. Son toques solemnes, ejecutados de forma pausada, no dando un nuevo toque hasta que finaliza el eco del anterior. Aún se mantienen en muchos pueblos zamoranos.

Antiguamente, cuando el fallecido era un niño, se tocaba a Gloria y las campanas sonaban siguiendo la melodía din, din, din, dan.

También encordaban las campanas durante la noche de Todos los Santos, lo que llenaba de temor a niños y mayores.

Campaneros en el colegio Virgen de la Vega de Benavente. / E. P.

En Semana Santa se repicaban las campanas los días del Jueves Santo y el Sábado Santo por la Resurrección. Entre ambos momentos, por respeto a la muerte de Cristo, las campanas enmudecían y se usaban en su lugar las matracas.

Al oscurecer se tocaba para rezar el rosario, costumbre también perdida. Para este aviso, se utilizaba la campana grande en algunos pueblos, mientras que en otros se tocaba la pequeña.

Los sábados se daban campanadas sueltas para avisar de que había que ir a barrer y limpiar la iglesia.

También se aprovechaban las campanas para usos civiles cuando se tocaba a concejo por ser necesario realizar alguna reunión urgente que no pudiera esperar hasta el domingo. En esos casos se solían dar tres series de toques seguidos en la campana pequeña.

El toque de arrebato se llevaba a cabo para avisar de un incendio, una crecida del río u otra catástrofe, para que los vecinos pudieran ponerse a salvo o acudir a ayudar. Se trataba de un toque rápido y vigoroso que infundía temor y ponía sobre aviso a cuantos lo oían.

El "detentenublao"

Uno de los toques más peculiares que se daba en Zamora era el detentenublao, ancestral costumbre que pretendía alejar las nubes que traían tormentas veraniegas que podían arruinar las cosechas. El toque venía acompañado de una letra que decía: “Detente nublao, no vengas tan cargao, no mates a la gente ni al ganao”. En lugares como las comarcas de Aliste y Sayago se creía firmemente en el efecto beneficioso del detentenublao, que era capaz de conseguir que las nubes huyeran o que tornaran su carga de granizo en agua. Este toque de campanas fue emitido hace unos años en el programa de televisión “Un país en la mochila”.

En los últimos tiempos las campanas de nuestros pueblos han dado un nuevo uso a su voz, siendo utilizadas ocasionalmente para reivindicaciones de tipo social, para reclamar la atención de los políticos y pedir medidas que ayuden a salir adelante al mundo rural.

José Luis Fernández

Los toques manuales son Patrimonio Cultural Inmaterial que debe ser protegido y conservado. La Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos realiza exhibiciones y enseña los toques y repiques de campanas con el objetivo de que no se pierda el conocimiento de este arte y poder mantener esta bella y útil tradición en nuestra provincia.

((Mi agradecimiento a Paulino Lorenzo Rodríguez, de Sejas de Aliste, por las explicaciones sobre los toques a misa realizados en esta localidad alistana)).