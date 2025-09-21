El 31.885 deja parte del primer premio de la Lotería Nacional en Corrales

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de septiembre, ha recaído en el número 31.885 que se ha vendido, entre otros, en el despacho receptor 90025 de Corrales del Vino.

El número está dotado con un premio de 600.000 euros que se han consignado en una docena de puntos habilitados. Además de en el municipio zamorano, el número se ha vendido en dos administraciones de Barcelona, en Santurtzi (Vizkaia), Los Ángeles (Cádiz), narón (A Coruña), Arrasate/Mondragón (Guipuzkoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), así como en los municipios valencianos de Algemesí y Xàtiva.