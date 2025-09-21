El 31.885 deja parte del primer premio de la Lotería Nacional en Corrales
El número está dotado con un premio de 600.000 euros que se han consignado en una docena de puntos habilitados
E. V.
Corrales del Vino
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de septiembre, ha recaído en el número 31.885 que se ha vendido, entre otros, en el despacho receptor 90025 de Corrales del Vino.
El número está dotado con un premio de 600.000 euros que se han consignado en una docena de puntos habilitados. Además de en el municipio zamorano, el número se ha vendido en dos administraciones de Barcelona, en Santurtzi (Vizkaia), Los Ángeles (Cádiz), narón (A Coruña), Arrasate/Mondragón (Guipuzkoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), así como en los municipios valencianos de Algemesí y Xàtiva.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- Un vecino halla a la mujer desaparecida en Zamora
- Los tomates de Aliste se ganan un lugar de honor en la agroalimentación de 'La Raya
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- Un pequeño municipio zamorano saca a concurso la gestión de su único bar
- El incendio de Lanseros regresa a nivel 0
- Un coche, atravesado durante varios metros por el quitamiedos de la carretera de Almaraz
- Nadie se hace cargo': el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera