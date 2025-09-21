Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 31.885 deja parte del primer premio de la Lotería Nacional en Corrales

El número está dotado con un premio de 600.000 euros que se han consignado en una docena de puntos habilitados

Boletos de lotería.

Boletos de lotería. / MADRID, SPAIN - MARCH 29, 2016: Spanish national lottery receipts. Spanish national lottery distributes many cash prizes especially at Christmas time. First prize is called Gordo

E. V.

Corrales del Vino

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de septiembre, ha recaído en el número 31.885 que se ha vendido, entre otros, en el despacho receptor 90025 de Corrales del Vino.

El número está dotado con un premio de 600.000 euros que se han consignado en una docena de puntos habilitados. Además de en el municipio zamorano, el número se ha vendido en dos administraciones de Barcelona, en Santurtzi (Vizkaia), Los Ángeles (Cádiz), narón (A Coruña), Arrasate/Mondragón (Guipuzkoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), así como en los municipios valencianos de Algemesí y Xàtiva.

