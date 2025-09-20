Sayago reivindica "puntos de encuentro" en la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario

Sayago insta al Ministerio de Sanidad y sindicatos médicos a buscar "puntos de encuentro" en la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario ante la convocatoria de una huelga general en protesta a las propuestas planteadas por el equipo de Mónica García.

El parón, programado para el próximo 3 de octubre, busca alcanzar un Estatuto Médico y Facultativo propio negociado con sindicatos médicos -al margen de CCOO, UGT o CSIF, entre otros- que incluyan el reconocimiento de la singularidad profesional, mejoras en las condiciones laborales (con un máximo de 37,5 horas semanales efectivas y una reducción de las guardias), derecho a la desconexión digital, permisos parentales ampliados, medidas contra el burnout y una negociación directa con el Ministerio.

En su 193 concentración en las inmediaciones del centro de salud de Bermillo de Sayago, los organizadores recuerdan la importancia del Estatuto Marco a la hora de asegurar el "mecanismo engrasado" que conforma la sanidad pública.

Advierte la plataforma que "baja revuelto el río" de los sanitarios, por lo que urge a resolver la negociación con vistas a asegurar los derechos laborales y de atención sanitaria de trabajadores y pacientes. "La sanidad pública es un elemento de cohesión social" y "garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad", recuerdan.

Principales reivindicaciones

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas.

Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo.

No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.