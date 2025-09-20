Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sayago reivindica "puntos de encuentro" en la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario

Los médicos plantean realizar una huelga general el día 3 de octubre con el fin de mostrar su rechazo a las propuestas de Sanidad

La plataforma insta al Ministerio y a los sindicatos a que garanticen las legítimas reivindicaciones de los trabajadores salvaguardando una "adecuada cobertura" de la atención

Concentración de la plataforma sanitaria de Sayago en las inmediaciones del centro de Bermillo.

Concentración de la plataforma sanitaria de Sayago en las inmediaciones del centro de Bermillo. / Cedida

E. Vega

Bermillo de Sayago

Sayago insta al Ministerio de Sanidad y sindicatos médicos a buscar "puntos de encuentro" en la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario ante la convocatoria de una huelga general en protesta a las propuestas planteadas por el equipo de Mónica García.

El parón, programado para el próximo 3 de octubre, busca alcanzar un Estatuto Médico y Facultativo propio negociado con sindicatos médicos -al margen de CCOO, UGT o CSIF, entre otros- que incluyan el reconocimiento de la singularidad profesional, mejoras en las condiciones laborales (con un máximo de 37,5 horas semanales efectivas y una reducción de las guardias), derecho a la desconexión digital, permisos parentales ampliados, medidas contra el burnout y una negociación directa con el Ministerio.

En su 193 concentración en las inmediaciones del centro de salud de Bermillo de Sayago, los organizadores recuerdan la importancia del Estatuto Marco a la hora de asegurar el "mecanismo engrasado" que conforma la sanidad pública.

Advierte la plataforma que "baja revuelto el río" de los sanitarios, por lo que urge a resolver la negociación con vistas a asegurar los derechos laborales y de atención sanitaria de trabajadores y pacientes. "La sanidad pública es un elemento de cohesión social" y "garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad", recuerdan.

Principales reivindicaciones

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas.

Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo.

No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.

