Una salida de vía en Villapando deja herido a su conductor

Un hombre de 48 años ha resultado herido y ha sido trasladado al complejo asistencial de Zamora tras sufrir una salida de vía en la carretera de Villalpando.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía un aviso a las 13:42 horas informando de una salida de vía de un un turismo en el kilómetro 75 de la CL-612 a la altura de Villalpando. En la llamada se informaba de queel ocupante, un varón de 48 años, se encontraba herido.

Hasta el lugar de los hechos se movilizó Emergencias Sanitarias -Sacyl- y una UVI móvil así como a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora. El conductor fue atendido y trasladado al complejo asistencial de Zamora.