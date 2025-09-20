Una salida de vía en Villapando deja herido a su conductor
El accidente se ha producido en la carretera CL-612 y el hombre ha sido trasladado al complejo asistencial de Zamora
E. V.
Villalpando
Un hombre de 48 años ha resultado herido y ha sido trasladado al complejo asistencial de Zamora tras sufrir una salida de vía en la carretera de Villalpando.
El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía un aviso a las 13:42 horas informando de una salida de vía de un un turismo en el kilómetro 75 de la CL-612 a la altura de Villalpando. En la llamada se informaba de queel ocupante, un varón de 48 años, se encontraba herido.
Hasta el lugar de los hechos se movilizó Emergencias Sanitarias -Sacyl- y una UVI móvil así como a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora. El conductor fue atendido y trasladado al complejo asistencial de Zamora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vecino halla a la mujer desaparecida en Zamora
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- Los tomates de Aliste se ganan un lugar de honor en la agroalimentación de 'La Raya
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- Un pequeño municipio zamorano saca a concurso la gestión de su único bar
- Ocho pequeños empresarios y hosteleros de la Zamora rural reciben ayudas de la Diputación
- Un coche, atravesado durante varios metros por el quitamiedos de la carretera de Almaraz
- Nadie se hace cargo': el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera